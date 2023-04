¡Hacen historia! Nueva York nombra a la primera jefa para matar ratas

Como salido de una película, el gobierno de Nueva York nombró a la primera zarina que combatirá en esa ciudad la situación de los roedores en las calles, el cual ya tiene algunos años siendo un problema de salud pública.

La flautista de Hamelín de esta historia es Kathleen Corradi, quien fue nombrada el pasado 12 de abril como la primera directora de Mitigación de Roedores de Nueva York, fue el alcalde Eric Adams (quien ya había declarado la guerra a esa plaga de animales) quien le dio el apodo de "zar de las ratas", de quien se espera obtenga buenos resultados. "Estamos entusiasmados de tener a Kathy lista para que las ratas hagan sus maletas", afirmó el alcalde de nueva York.

Rats, meet your worst nightmare.



Kathleen Corradi is our Rat Czar, and she hates rats as much as I do. pic.twitter.com/laZOMm2QeA — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) April 13, 2023

Este problema ha incrementado en los últimos años, ya que de acuerdo al doctor Michael Parsons, experto en ratas urbanas, "no se sabe con certeza cuántas ratas hay en Nueva York, pero los estimados van desde 20 mil a 32 millones", indicó.

Y aunque se desconoce cuál es el origen de todos estos animales algunos expertos aseguran que el incremento se debió en gran parte al imán que causan los restaurantes al aire libre, los cuales se abrieron durante la época de la pandemia de la Covid-19.

¿Quién es Kathleen Corradi?

Kathleen Corradi obtuvo una licenciatura en Ciencias en Biología de Eckerd College y una maestría en Ciencias en Sostenibilidad Urbana de The City College of New York, comenzó su carrera como maestra de primaria en el centro de Brooklyn y directora de programa en el Jardín Botánico de Brooklyn.

NYC has done a lot to fight public enemy number one: rats.



But to fully rat out the rodents, we needed to get our city’s first dedicated Rat Czar.



Meet Kathy Corradi. With her knowledge, drive, and experience, the rats are going to HATE her. pic.twitter.com/cJyJGTkFRa — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) April 12, 2023

La mujer asegura que "las ratas son un síntoma de problemas sistémicos, incluidos el saneamiento, la salud, la vivienda y la justicia económica".

Asimismo indicó que como primer director de mitigación de roedores busca implementar un enfoque basado en la ciencia y los sistemas para combatir las ratas, "Nueva York puede ser famosa por el Pizza Rat, pero las ratas y las condiciones que las ayudan a prosperar ya no serán toleradas: no más bordillos sucios, espacios sin control o madrigueras descaradas. Me siento honrado de liderar este trabajo, agradecido con el alcalde Adams por esta oportunidad y espero enviar a las ratas a empacar", concluyó.

Nueva York es la segunda ciudad con más ratas de Estados Unidos siendo Chicago el primer puesto según un estudio anual realizado por la empresa de control de plagas Orkin.

El sueldo anual que se ofertó para quien tiene el trabajo de erradicar esta plaga es de 120 mil a 170 mil dólares, lo que equivaldría aproximadamente a tres millones de pesos al año.

No queda más que esperar qué estrategias usará Kathleen Corradi en el futuro en contra de los roedores para limpiar las calles de la gran manzana.