Durango es conocida a nivel nacional e internacional como la tierra de los alacranes. En muchas regiones, los alacranes son una presencia común que puede representar un riesgo para la seguridad en el hogar. Durante los meses de verano, las altas temperaturas favorecen su proliferación, aumentando la posibilidad de que ingresen a los hogares en busca de refugio y alimento.









Una de las formas más efectivas de prevenir la entrada de alacranes en casa es mantener un entorno limpio y ordenado. Estos animales tienden a evitar lugares limpios donde no puedan ocultarse fácilmente, por lo que deshacerse del desorden y los escombros puede ayudar a disuadir su presencia.

Con el aumento de las temperaturas en los últimos días en Durango, se advierte a la población extremar precaución ante la presencia de alacranes y sus picaduras. Aquí te brindamos información y consejos para mantener tu casa libre de estos arácnidos y prevenir posibles encuentros no deseados.

Mantén tu hogar libre de alacranes / Foto: archivo | OEM





Evita que los alacranes entren a tu casa

Para prevenir que los alacranes ingresen a tu hogar, es crucial mantener un entorno limpio y ordenado. Estos animales tienden a evitar lugares limpios donde no puedan ocultarse fácilmente. Además, presta atención a posibles puntos de entrada, como ventanas y puertas, instalando mosquiteros y colocando tiras de sellado.

Es importante mantener la limpieza y ventilación de los ambientes, reduciendo así los lugares propicios para que los alacranes se escondan. Evita la acumulación de escombros, ladrillos, tejas, leña, madera y otros objetos que puedan servir de refugio a los alacranes. Asimismo, tapa grietas en revoques y sella las cámaras de las cloacas, y coloca mallas metálicas en rejillas de cocina, baño, lavadero y desagües.









Adicionalmente, se recomienda no introducir las manos desprotegidas en huecos de árboles, paredes, debajo de piedras, maderas, etc. Si has encontrado un alacrán en la vivienda, revisa la cama antes de acostarte y evita dejar ropa en el suelo o colgada de las paredes, revisándola y sacudiéndola antes de usarla.

También, es aconsejable evitar andar descalzo, especialmente en patios y jardines, y revisar los zapatos antes de calzarlos, especialmente a los niños. Además de estas medidas preventivas, se recomienda fumigar periódicamente para eliminar insectos, que son la principal fuente de alimento de los alacranes, contribuyendo así a mantenerlos alejados del hogar.





Ahuyentar alacranes de la casa sin lastimarlos

Existen métodos naturales para ahuyentar a los alacranes sin dañarlos. Por ejemplo, las plantas de lavanda emiten un olor que los aleja, no solo a los alacranes, sino también a cucarachas y grillos, que son sus presas principales. Tener estas plantas en el jardín o utilizar productos de limpieza con esencia de lavanda puede ser útil. Asimismo, mantener un ambiente limpio y ordenado en toda la casa contribuye a disuadir su presencia.

¿Qué hacer ante una picadura?

En caso de ser picado por un alacrán, es importante mantener la calma y seguir protocolos de primeros auxilios. Limpiar la herida, aplicar compresas frías y buscar atención médica son medidas cruciales para mitigar los efectos del veneno y recibir el tratamiento adecuado.

Con estos consejos, no solo estarás protegiendo tu casa de la intrusión de alacranes, sino que también estarás brindando un entorno más saludable para la familia y su bienestar general. Con medidas simples pero efectivas fortalecerás la seguridad y la tranquilidad en el hogar.