Registran 850 casos por picadura de alacrán en Durango

A una semana de que concluya el 2023, la Secretaría de Salud en Durango (SSD) registra 850 personas atendidas por picadura de alacrán en la entidad, de las cuales un aproximado de 40 pacientes pertenecen a zonas alejadas de la capital del estado, quienes en su mayoría son trasladados por sus propios familiares para recibir la atención médica informó el subdirector de epidemiología, Alfonso Gutiérrez.

Asimismo informó que han sido poco los casos que se han visto en la necesidad de trasladar al paciente en una ambulancia por la gravedad del estado, ya que no se han presentado más de 10 casos de este tipo, "hemos tenido la suerte de que son bien tratados con tiempo y es muy poco probable que usen remedios caseros, la gente es más consciente y está capacitada aunque no sea personal de salud, de lo que se debe de hacer ante la picadura de alacrán", señaló el especialista.

Han sido poco los casos que se han visto en la necesidad de trasladar al paciente en una ambulancia por la gravedad del estado / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

El funcionario de la SSD explicó que al año se cierra con cerca de 900 picados de alacrán, esto debido a que durante la temporada invernal disminuye la cantidad de pacientes y a la fecha no se ha registrado ninguna defunción, todos han sido tratados oportunamente.

Explicó que los síntomas suelen ser dolor tipo quemadura el cual generalmente se llega a extender hasta por 30 centímetros a partir de donde se registró la picadura, además característicamente no deja marca o roncha, pero sí hay una sensación de un cuerpo extraño en la garganta.

La población más expuesta a la picadura de alacrán es la económicamente activa / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

Sin embargo hay casos en los que es difícil identificar la picadura de alacrán como lo son los menores de un año de edad, precisamente en lo que va del año la SSD ha atendido a 42 niños en dicho rango de edad; mientras que de menos de cuatro años han sido 470.

Pero la población más expuesta a la picadura de alacrán es la económicamente activa, principalmente quienes trabajan en la construcción.

A la fecha no se ha registrado ninguna defunción, todos han sido tratados oportunamente / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

Es importante destacar que no todos los pacientes que son picados necesitan recibir el antídoto ya que existen ocho variantes de alacrán en Durango y no todos son venenosos de tipo mortal para el hombre, “de tal manera que tenemos uno en la entidad que sí es muy venenoso, el Centaurus Ziziphus, el cual si llega a producir la muerte de los pacientes cuando no son bien atendidos.

En la ciudad capital son varios los asentamientos con mayor presencia de alacranes, siendo los principales la zona Centro, el Barrio de Analco, Tierra Blanca y el Cerro de los Remedios.

Imagen ilustrativa | Tras recibir una picadura de este arácnido no es recomendable untar ningún tipo de ungüento o pomada en la zona afectada / Foto: archivo | El Sol de Irapuato

Tras recibir una picadura de este arácnido no es recomendable untar ningún tipo de ungüento o pomada en la zona afectada, tampoco ingerir alimentos como plátano, ajo o leche, lo recomendable es trasladarlos a la clínica u hospital más cercana para que reciban la atención médica adecuada.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





Actualmente en la ciudad de Durango se encuentra disponible el antialacránico en los centros de salud, el Hospital Materno Infantil, Hospital General 450, así como el Hospital General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

A la fecha no se ha registrado ninguna defunción, todos han sido tratados oportunamente / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

El lugar de mayor concentración y donde se recibe más del 90 por ciento de las personas picadas de alacrán es el Materno Infantil, donde no solo hay suficiente suero sino que el personal se encuentra altamente capacitado para atender a los pacientes, concluyó el subdirector de epidemiología de la Secretaría de Salud.