Mujer desata polémica por tatuar a su hijo desde los 6 meses

Cuando creímos haber visto todo, siempre aparece alguien en internet que nos sorprende. Esta vez se trata de una mujer de nombre Shmekia Morris, quien recientemente se viralizó en redes sociales luego de que diera a conocer que tatúa a su hijo desde los 6 meses de edad.

Tan solo en su cuenta de TikTok "El bebé oficial de Florida", suma más de 384 mil seguidores y casi 4 millones de me gusta.

Shamekia se viralizó en redes luego de compartir fotos de su bebé completamente tatuado, pues decidió que era buena idea que su hijo conociera los tatuajes desde temprana edad.

Y es que la diseñadora de modas llenó a su hijo de diseños en sus brazos, espalda y hasta el estómago y tras ver los resultados compartió fotos en sus redes sociales que rápidamente se hicieron virales.

Aunque la mujer no ve nada de malo llenar a su hijo de tatuajes, los usuarios no tardaron en reaccionar, pues al ver las fotografías comenzaron a criticarla y tacharon de inapropiado pese a que los tatuajes no son permanentes, pues solo son diseños temporales que se colocan con agua.

Esta joven madre ha sumado muchísimos detractores con el paso del tiempo, también ha logrado que su hijo, ahora de 2 años, se haga viral en redes.

Aun así hay gente que sigue criticando la forma de criar a su hijo y derivado a eso Shameikia no solo ha recibido criticas sino hasta amenazas de muerte. Incluso ha confesado que le han escrito para decirle que su hijo va a recibir un disparo en la calle.

Estos son los riesgos de exponer a los niños en redes sociales

En la actualidad, circulan imágenes de menores en redes sociales subidas por sus propios padres, orgullosos de los avances de los pequeños. En inglés se ha popularizado el concepto del sharenting, que hace referencia a cómo los padres documentamos la vida de nuestros hijos en redes.

Sin embargo la exposición de menores en redes sociales puede tener consecuencias, no solo para su propia privacidad y su derecho a la imagen y a la intimidad; sino también para su propio autoconcepto y autoestima así como suplantación de identidad, ciberbullying, contacto con desconocidos peligrosos, grooming, sexting y sextorsión.