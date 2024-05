¡Otra vez! Duranguense transfiere dinero a cuenta equivocada; pide ayuda

¿Te llamas Alicia y recibiste una transferencia desconocida?, ¡te están buscando!. En pocos meses, volvió a suceder entre usuarios de las redes sociales duranguenses, y es que nuevamente se reportó sobre una transferencia realizada a una cuenta de banco errónea. Ahora se pide ayuda para dar con la persona que recibió un dinero por equivocación.

El nombre del beneficiario, según se acusa en las redes sociales, es Alicia G, al menos así lo detectó la aplicación del banco al momento en que se hizo la transacción. Es en Facebook que una joven llamada Miriam López compartió su mala experiencia, la cual la mantiene preocupada, y por ello busca la manera de recuperar el dinero.

El nombre del beneficiario, según se acusa en las redes sociales, es Alicia G, al menos así lo detectó la aplicación del banco ¿la conoces? / Foto: Cortesía

“Hola chicas buenas noches. ¿Alguien que me pueda ayudar? Deposité por error mil 620 a este número 4152 3134 5318 7689, me aparece que fue a una tarjeta Bancomer a nombre de Alicia G, ya le mandé más transferencias y en concepto le dejé mi número de celular. ¿Alguien sabe si en el banco me puedan ayudar?”, se lee en la publicación de Miriam, a través de la cual le apuesta a que con la ayuda de la gente podrá dar con Alicia y enseguida recuperar el dinero.

➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp

En los comentarios se ha buscado colaborar con ella, sin embargo, hasta ahora no habría encontrado una solución; entre los comentarios se lee: