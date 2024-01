Transfirió más de 35 mil pesos por error; duranguense pide ayuda para recuperarlos

A través de Facebook, la usuaria Alia Hernández Muñoz ha pedido ayuda a todos los duranguenses, a fin que le ayuden a dar con el dueño de la cuenta de banco de Santander con la numeración 5579 0701 3704 2664, luego que por error, esta mañana le hizo una cuantiosa transferencia.

“Estoy buscando al titular de una cuenta Santander, hice una transferencia errónea de 35 mil 400”, comienza la publicación de Alia donde comparte la captura de pantalla de dicho movimiento bancario que habría hecho desde su celular.

Y explica además que aunque pidió ayuda a su banco, BBVA, lamentablemente no le han podido ayudar en nada, por lo que se encuentra desesperada por recuperar ese dinero, que según se observa en la captura de pantalla que comparte, habría hecho pasadas las 13:00 horas de hoy.

“Ya hablé a BBVA y no me ayudan en nada. Por favor ayúdeme no sé el nombre de la persona porque no me lo dicen. 5579 0701 3704 2664 es la cuenta Santander. Por favor ayúdenme”.

En la publicación los comentarios no se hicieron esperar, donde algunos otros usuarios de la red social le han recomendado qué hacer, a fin de agotar todas las posibilidades en lo que aparece el dueño de la cuenta Santander que recibió más de 35 mil pesos.

“En la app métete a los movimientos y selecciona ese, hasta abajo viene el link de Banxico y ya van a estar puestos los datos solo darle en descargar CEP y descárgalo en PDF, ahí te va a salir de un lado datos de la persona que envía y del otro quien los recibió y luego ya con el nombre buscas a la persona como tal”, le recomendaron.