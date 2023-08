¿Por qué los duranguenses dicen “reborujado”?

¡Atención! No te vayas a “reborujar” con la siguiente información. Cada estado de la República mexicana tiene una particularidad en su lenguaje y su tono, o bien su acento; y Durango no es la excepción, que como toda entidad, ha adoptado algunas palabras que para otros causan incluso gracia.

Si eres duranguense, entonces no te sonará extraña la palabra “reborujado”; y si alguien te pregunta ¿qué significa?, quizá te vas a reborujar en tu respuesta, así que te ayudaremos un poco.

Catedral de Durango capital/ Foto: Ángel Meraz | El Sol de Durango

La Real Academia Española (RAE) sí contempla la palabra “reburujar”, la cual define como “cubrir o revolver algo haciéndolo un burujón”. Pero, no tiene en su larga lista “reborujar”.

En tanto, la Asociación de Academias de la Lengua Española sí tiene “reborujar” en su lista de palabras, la cual señala que quiere decir: “enredar o desordenar algo”, o de manera más generalizada es una expresión que tiene que ver con la confusión.

“Ya me reboruje”, diría cualquier duranguense al no encontrar una dirección en el mapa de Google, o cuando está frente a alguien y se traba en lo que quería decir, etc, etc.

Ahora bien, "reborujado" es una palabra adoptada por los duranguenses para expresar que están confundidos, enredados en algún tema o situación. Sería algo así como enredarse y ya no encontrar salida.