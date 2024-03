Confirman la visita de Claudia Sheinbaum a Gómez Palacio

Gómez Palacio, Dgo (OEM).- Este sábado la candidata a diputada federal por el distrito 02, Betzabé Martínez Arango, confirmó de manera oficial la visita a Gómez Palacio de la candidata a la Presidencia de la República, Claudia Shenbaum Pardo, será este próximo 24 de marzo.

Será en punto de las 15:00 horas sobre la Calle Independencia esquina con la Avenida, Francisco I Madero, cuando la candidata por la Coalición Sigamos haciendo historia realice su segunda visita a la Región Lagunera pero ya como aspirante oficial. Hasta el momento o se ha confirmado por quienes estará siendo acompañada, por lo que Martínez Arango hizo una cordial a invitación a toda la militancia y simpatizantes del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

“Estaremos recibiendo a nuestra próxima Presidenta de la República, Claudia Scheinbaum, seguramente vendrá acompañada de aúna gran plana, pero qué más queremos más bien nosotros nos sentimos honrados con su presencia”, expuso.

Dijo que Sheinbaum es una candidata cercana a la gente, “es mujer, qué les puedo decir, yo les decía a todas las mujeres, ser mujer hoy significa una gran responsabilidad y compromiso, tendremos a la primer mujer presidenta de la República, como mujeres estaremos muy comprometidas para llevara toda la familia a votar pero del lado correcto de la historia”, añadió.

Betzabé realizó una actividad de acercamiento en diversos puntos de la ciudad de Gómez Palacio, todo con el objetivo de compartir su propuestas como candidata a la diputación federa por el 02 distrito.

Confirman la visita de Sheinbaum a Gómez Palacio. / Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

Respecto a la seguridad que estarán solicitando las y los candidatos, descartó que en su caso se vaya a dar tal situación, ya que dijo, ella se hace acompañar por todo su equipo de trabajo, quienes son los que le custodian en la agenda de trabajo día a día.

“Si puedes ver aquí estamos potros chavos, puros brigadistas, ando corriendo de carro en carro, me subo a los camiones, me subo me bajo, está todo muy tranquilo, vamos a seguir estos estos 77 días aproximadamente que nos quedan para que llegue el 02 de junio de este 2024”, acotó.