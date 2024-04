Detectan apatía y muy poco interés en jóvenes para salir a votar

Gómez Palacio, Dgo (OEM).- “Nos dicen que no se sienten representados, que los partidos no les buscan, el llamado es para los partidos políticos que no descuiden ese grupo poblacional tan amplio”, de manera textual refirió, Hada Rosabel Salazar Burgos, vocal ejecutiva del distrito 02 del Instituto Nacional Electoral (INE), en Gómez Palacio.

En el marco de la sinergia y coordinación que dignaron entre la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Jóvenes Industriales y el INE, dieron a conocer que estarán trabajando de manera estrecha para promocionar el voto entre las y los jóvenes de la Región Lagunera.

Pedro Aguirre, presidente de Canacintra Gómez Palacio, dio a conocer que estarán planteando a los agremiados a este demarcación / Foto: Sofy Ramírez / El Sol de la Laguna

Salazar Burgos, destacó que ese rango de jóvenes es importante que da orientado de una mejor forma, ya que se trata de una de las etapas más complicadas de ser humano al no saber qué decidir sobre ciertas acciones trascendentales.

Pedro Aguirre, presidente de Canacintra Gómez Palacio, dio a conocer que estarán planteando a los agremiados a este demarcación que se les dé permiso de salir a votar a sus empleados que cumplirán con su jornada laboral el día de las elecciones, sobre todo quienes se desempeñan en la industria.





Homero del Bosque, presidente de Jóvenes Industriales en Gómez Palacio, destacó que estarán visitando diversas universidades de la Región Lagunera a donde llevarán la información completa para incentivar a la juventud a que se involucre de manera más frecuente en estos procesos electorales.

Se dio a conocer que el rango de edades de 18 a 29 años no alcanza el 4 por ciento de participación en cada proceso electoral, es decir, 4 de cada 10 votantes son los que acuden a las urnas el día de los comicios.

Son más de 400 personas que forman parte de los Capacitadores Electorales (CAES) quienes circulan por las calles visitando de casa en casa invitando a quienes han sido seleccionados para formar parte de la jornada electoral el próximo 2 de junio.