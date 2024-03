Lerdo, Durango (OEM).- Gerardo Villarreal, candidato a diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), confirmó que pese al buen desempeño que ha tenido el Gobierno Federal, sigue habiendo vicios al interior de la estructura en el sistema gubernamental.

Te recomendamos: Betzabé Martínez recorre la colonia Chapala llevando sus propuestas

“Indudablemente sigue habiendo muchos vicios ocultos sigue habiendo preferentismos, una atención general simulada y eso es muy malo, yo creo que será muy bueno ya que la doctora tenga el panorama muy completo que lo conoce a fondo y no tengo la menor duda que una vez que llegue al gobierno federal se tendrán que corregir muchas de esas situaciones”, añadió”, expuso.

Dentro de los temas pendientes o que son de importancia citó que se debe de dar una distribución equitativa del agua, sobre todo hablando de posibles casos de pozos irregulares.

La autocrítica ayuda a corregir vicios del sistema gubernamental: Gerardo Villarreal./ Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

“Primero que nada se debe tener certeza legal sobre los derechos de agua de cada pozo, tiene que existir obviamente un plan para darle seguimiento y regular a todo aquello que no esté regulado, indudablemente todo aquel que esté por encima o fuera de la ley debe aplicarse sin distingo para todos, la ilegalidad no reconoce o no desconoce, no debería se desconocida para nadie”, detalló.

Confió en que el trabajo de la candidata a la Presidencia de la República vendrá a dar un golpe de autoridad para que a partir de su triunfo el 02 de junio se comience a consolidar el movimiento de la segundo piso de la Transformación.