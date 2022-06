Elon Musk amenaza a empleados de Tesla con trabajar en la oficina o irse

Elon Musk, director ejecutivo de Tesla, ha enviado una carta a los empleados de Tesla, la cual circula por las redes sociales, en la que les exige regresar al trabajo presencial o marcharse de la compañía.



Por el momento, ni la compañía ni el propio Musk han confirmado la existencia de la carta, pero ante una pregunta en este sentido vía Twitter, Musk pareció validarla al responder así a un usuario que le preguntaba por el mensaje que reciben quienes creen que es anticuado trabajar presencialmente:

"Deberían fingir que trabajan en otro lugar".

La supuesta carta, firmada solamente como Elon, dice textualmente: "Cualquiera que desee trabajar de manera remota debe estar en la oficina un mínimo (y me refiero a 'mínimo') de 40 horas semanales o irse de Tesla. Esto es menos de lo que les pedimos a los trabajadores de la fábrica", dice el mail fechado el 31 de mayo.

They should pretend to work somewhere else — Elon Musk (@elonmusk) June 1, 2022

En ese correo, también se señala que las circunstancias excepcionales serían consideradas y revisadas directamente por Musk.

"Además, la 'oficina' debe ser una oficina principal de Tesla, no una sucursal remota que no esté relacionada con las funciones del trabajo", se puede leer en el correo filtrado.



No es la primera vez que el empresario se muestra en contra del teletrabajo: el mes pasado, Musk tuiteó: "Todas los mensajes de quedarse en casa en relación con el Covid-19 han engañado a las personas para que piensen que en realidad no es necesario trabajar duro".



Tesla tenía, a fines de 2020, una plantilla de algo más de 70 mil trabajadores en suelo estadounidense.