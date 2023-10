Juanes homenajea a México en su show del Auditorio Nacional [Video]

Juanes podría definirse como un ciudadano colombiano, pero con un alma muy mexicana.

En su show de este jueves en el Auditorio Nacional, como parte de su Vida Cotidiana Tour, no sólo hizo un repaso por su música durante más de tres décadas, sino que también homenajeó al país con temas como “Querida”, “El Rey” y “Si nos dejan” acompañado de un Mariachi.

Para el cantante de 51 años, nuestro país es como su segunda casa, sólo tiene palabras de agradecimiento para los mexicanos, fue por ello que se animó a explorar en el regional mexicano y dar una probadita de sus habilidades vocales.

“Ciudad de México tengo que decirles que hoy es una noche muy especial para nosotros porque ¡está sold out la casa! Gracias por venir, por la buena energía, por el cariño, por darle vida a las canciones, gracias de todo corazón” dijo Juanes sobre el escenario.

“Siempre cuento esto, no me canso de decirlo, pero la primera vez que vine a México fue en el año 96 y en el 2000 llegué como solista y me dijeron: “¡estás bien chaparro!”, recordó entre risas.

“No saben cómo amo este lugar, amo la gente, su música, su comida, es un honor estar aquí esta noche”, agregó el también compositor.

El show comenzó minutos antes de las 21:00 horas. El anfitrión salió al escenario de una forma muy sencilla, sin tanta parafernalia ni espectacularidad. Caminó hasta su lugar, el centro del entarimado, acompañado de sus cinco músicos, cada quien tomando posiciones.

Antes de iniciar con el tema “Gris”, Juan Esteban Aristizábal Vásquez, su nombre real, saludó a sus fans y disfrutó la ola de aplausos que le dedicaron.

Le continuaron “Mala gente”, “Amores prohibidos” y “Nada valgo” con los que comenzó su recorrido nostálgico.

Juanes portó una vestimenta cómoda, pantalón y chaleco de mezclilla, éste último dejando ver sus brazos fuertes y tatuados.

“Ha pasado mucho tiempo, Dios bendito. Una pandemia, ha pasado tanto… pero quiero decirles que aunque la tecnología ayuda mucho, el FaceTime y la foto, pero no se compara, esto es lo que me da mucha energía, estar frente a ustedes”, comentó el cantante.

A su fiesta le siguieron éxitos como “Volverte a ver”, “Lo que me gusta”, “Fotografía” y “Es por ti”.

Pero fue en la canción “Para tu amor” que el artista decidió bajar del escenario y cantarle a su público lo más cercano posible. Sólo alcanzó a caminar un aproximado de cinco filas de butacas y se detuvo ya que, la euforia de la gente no le permitió avanzar más.

En medio de los fans, el cantante interpretó el tema, sólo se alcanzaba a ver su larga cabellera y varios de seguridad rodeándolo.

Su escenario constó de un pantalla gigante que proyectó algunos gráficos, así como estrobos, luces de led y giratorias que pintaron el Coloso de colores como morado, rojo, azul, amarillo, entre otros.

“La Plata”, “Cecilia”, “Gotas de agua” y “La paga” completaron el setlist de la noche.

Uno de los momentos que sorprendió al público fue cuando interpretó “Rebelión”, aquella canción que inicia: “en los años 1600…”, con esa frase, el público estremeció y durante el tema, muchos aprovecharon para sacarle brillo a la pista y moverse en ritmo salsa, pese a que Juanes lo tocó en su género pop-rock.

En su fiesta no faltaron los temas “La camisa negra”, “A Dios le pido” y “Me enamora”.

Minutos antes del cierre de su espectáculo, Juanes cantó “La luz” con la que se llevó muchos aplausos.