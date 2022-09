¿Cómo triunfar en redes? Paco de Miguel lo explicará en VidCon 2022

Lo han querido “cancelar” en más de dos ocasiones en redes sociales, ha recibido infinidad de críticas negativas por sus chistes, incluso recientemente fue ignorado por Lolita Cortés en un programa de La Academia al realizar una rutina, sin embargo, nada de eso detiene a Paco de Miguel para seguir formándose como comediante y creador de contenido.

Surgió en 2020, durante el confinamiento. El joven de 23 años comenzó a subir videos a la plataforma TikTok imitando a maestras, mamás y chicas fresas, así como algunos novios “tóxicos” o publirrelacionistas.

En las redes, De Miguel encontró una forma de compartir su talento con el público, pero para algunos, sus chistes no son los más adecuados, pero a dos años de haberse popularizado y haber sido invitado a varios programas de televisión, el joven dijo sentirse mucho más fuerte ante las opiniones de distintos internautas.

“A este punto, sí te vas haciendo un poco de piel gruesa, si es que se puede llamar así, empiezas a entender que las críticas son parte de esto.

“Al estar tan expuesto, claramente llegas a ojos de muchas personas que, a lo mejor no están de acuerdo con lo que haces, pero sí debes entender que lo que piensan esas personas al final de cuentas no te define porque no te conocen”, afirmó el comediante en entrevista.

La experiencia que ha obtenido desde que comenzó, así como algunas técnicas para triunfar dentro de las redes sociales como creador de contenido, será lo que el joven comparta durante su participación en la convención anual de video de México, VidCon 2022, este 24 y 25 de septiembre.

“Va a estar muy padre, voy a estar en el panel principal de Meta donde hablaremos de reels, de todo este formato de videos que ha revolucionado al mundo en estos años, de la duración de algunos videos de 60 segundos y luego de 90 y de dénde se puede llegar a sacar inspiración para crear más cosas.

“Estaré en un panel de VidCon contando mi experiencia de cómo esto que empezó siendo un hobbie, crear contenido en redes sociales, se convirtió en un trabajo de diario y de constantemente ir innovando”, expresó.

La plática no sólo será para jóvenes sino también para adultos, que sepan cómo manejar las herramientas tecnológicas para facilitar diferentes tareas o incursionar dentro de este medio, si así lo desean.

“Yo les recomendaría a esos papás (renuentes de la tecnología) que le den chance a sus hijos porque esto ya lleva en conversación durante un rato, esto empieza a ser el futuro, es algo que ya no es tan nuevo, hemos visto muchos casos de éxito de personas que, a partir de esto han logrado hacer una carrera.

“Si sus hijos tienen ganas de empezar a crear contenido en redes sociales, que los dejen, que no les corten las alas a los chavos que se interesen en esto, que le echen todas las ganas y es cuestión de probar y crear, es muy importante la originalidad y si algo ya existe, ponerle de tu toque para hacerlo distinto”, sostuvo.

La convención se llevará a cabo del 23 al 25 de septiembre en el Centro Citibanamex; más de 40 creadores de contenidos se reunirán para convivir con su público a través de meet and greet.