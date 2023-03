Héctor Suárez Gomís y Ana Layevska encabezan una comedia sobre la adopción

La comedia Ugo, Pako y Luiz (cuyo nombre sería equivalente en México a Zutano, Mengano y Perengano), se centra en un tema “brutal”, dice en entrevista Sophie Alexander-Katz, pues expone la vulnerabilidad de dos personajes que emprenden “uno de los proyectos más importantes que alguien puede tener en su vida”, la lucha por convertirse en padres.

“Es una comedia extraordinariamente bien escrita, pero la complejidad que se logra, de veras te sorprende. La primera vez que leí el texto, decía ‘no puede ser que ahora suceda esto, y ahora esto’, y no dejaba de sorprenderme, da una vueltas en las que la situación se vuelve tan compleja que no crees que los personajes puedan salir de ella y al final todo se va solucionando solito y fluye maravillosamente”, cuenta la actriz quien interpreta a la licenciada Porraz, quien va a calificar a una pareja para ver si son aptos para la adopción de un hijo.

“Este es un tema que ya es raro tratarlo en una comedia, porque es todo menos cómico, una cosa muy seria, que te vuelve súper vulnerable; que vengan personas externas a calificarte como individuo para ver si puedes tener la posibilidad de ser madre o padre, te pega en una de las fibras más vulnerables de la personalidad”, agrega la actriz, quien actualmente alterna funciones con Gaby de la Garza en la obra Dos locas de remate.

“Todo esto dentro de una comedia, en la que se ve que no puedes negar la cruz de tu parroquia, el título es el nombre de los tres hermanos, que uno de ellos es el que quiere adoptar, y no pueden negar la familia en la que crecieron, tal vez tengan que esconder bajo el tapete ciertas características de su persona que no son aptas, aparentemente, para poder ser papá”.

Actuar en dos comedias simultáneamente, asegura Alezander-Katz, “sucedió así, pero la película que estoy haciendo no lo es, la obra que hice el año pasado, Cuando la lluvia deje de caer, es más tragedia que otra cosa, pero este año así me ha tocado, Dos locas de remate, pues sí, es comedia pura, excelente, me encanta, y yo creo que lo necesitamos, sobre todo saliendo de la pandemia, la gente está muy ávida y todo lo que es comedia, está atascado”.

Original de Ray Cooney, en colaboración con su hijo Michael Cooney, Ugo, Pako y Luiz llega a México con un reparto encabezado por Héctor Suárez Gomís y Ana Layeska, quienes darán vida a Ugo y Linda, la pareja que quiere adoptar un hijo.

Los acomedidos hermanos serán interpretados por Rubén Braco (Pako), Aarón Balderi y Alfredo Veldáñez (alternando como Luiz). Anabel Ferreira, Pilar Boliver y Sophie Alexander-Katz, alternando funciones como la licenciada Porraz, así como Carla Medina, Paula Kohan, Alicia Comas, Enrique Chi, y Pepe Navarrete, también alternantes de los protagonistas, completan el elenco.

El director Nicolás Cabré, quien recientemente montó la obra en Buenos Aires, está a cargo de esta versión de la obra estrenada en Londres en 2005. Iniciará temporada el 26 de abril en el Nuevo Teatro Libanés, donde se presentará de viernes a domingo.