Paty Cantú debuta como coach en La voz kids México 2022, reality que inicia este lunes por Azteca Uno y en el que dice será genuina, real y muy empática con los niños y niñas que tienen la ilusión de formarse como intérpretes.

La cantante pide a la audiencia y seguidores no sólo de ella, sino de María León, Mau & Ricky y Joss Favela que “se fijen en los niños y niñas que participan, y cuando llegue el momento final, voten por ellos y ellas. Creo que muchas veces la gente se emociona por los coaches, pero para mí, no se trata de nosotros los coaches sino de ellos, sobre todo porque son niños y niñas que vienen por sus sueños”.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

La cantautora tapatía dijo en entrevista con El Sol de México que “no será fácil abrirme de tajo, porque me conozco. Lo voy hacer de a poco porque voy a hacer una experiencia en la que uno va a intentar darle lo aprendido a los niños y niñas.

“Estoy dispuesta a aprender de los niños, aprender de mis colegas y también de mí misma en un sentido humano, ya que llevo por muchos años una carrera en la que por ser mujer he tenido que vivir muchas veces un enfrentamiento fuerte incluso cuando he estado más vulnerable.

“Soy muy vulnerable, esa es la verdad. He tenido que mostrar el frente fuerte, como mujer aprendes a darlo, en esta industria sino todo el mundo espera la oportunidad para mostrarte o verte frágil. Pero estoy dispuesta a aprender, a abrirme, a mostrar a la persona y a lograrlo, porque si soy una mujer muy vulnerable y con muchas sensibilidades”, expuso

Como coach, Paty eligirá a 21 concursantes que formarán parte de su equipo.

“Buscaré esa voz que me conmueva y que haga mi silla girar. Es un tema de abrir los oídos y el corazón, porque no los ves, te los imaginas. Eso a mí me lleva a querer voces con las que conecte emocionalmente, porque están las voces con técnica, con registros espectaculares.

“Yo quiero voces con sentimiento, voces que no suenen a las de nadie más. Esas que me muevan, que se me erizen la piel, que me hagan llorar como cuando yo era niña y decidí que quería cantar. Mucho tuvo que ver que las primeras canciones que escuché por ejemplo eran de Queen o piezas de ópera. Mis hermanos que son 20 años mayor que yo las escuchaban y yo lloraba de la emoción, porque era algo que me parecía hermoso y me hacían sentir y no es algo que me pasa siempre. Eso es lo que estoy buscando”.