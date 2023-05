Pedro Tovar, creador de 'Ella Baila Sola', le reclama a Peso Pluma su crédito: la rola es mía

Peso Pluma se volvió el protagonista de una nueva polémica luego de su participación en ‘The Tonight Show con Jimmy Fallon’, un programa estadounidense al que han acudido estrellas de talla internacional como Shakira o Taylor Swift. Para esta presentación él interpretó el éxito ‘Ella Baila Sola’, un tema que lo lanzó a la fama.

Sin embargo, este número lo realizó sin Eslabón Armado, agrupación que creó esta canción, por lo que el vocalista, Pedro Tovar, se dirigió al ‘doble P’ para acusarlo de no darle los créditos que se requieren, además de quitarle la oportunidad de actuar en un lugar tan importante.

Puedes leer también: Peso Pluma: niño vende gomitas para ir al concierto de su ídolo

Tovar aseguró que no le agradó haber sido excluido de su propia composición, pues comentó que su intención era llevarla a distintos escenarios y por ello ha intentado contactar a Peso Pluma sin obtener hasta ahora una respuesta.

La reacción de Pedro Tovar

Tras su presentación en el show norteamericano, Hassan Emilio Kabande Laija (nombre real de Peso Pluma) recibió cientos de felicitaciones, pero también lo criticaron por no haber invitado a las personas que están detrás de la canción, entre ellos Pedro Tovar, con quien comparte la voz.

“Vamos a seguir echándole ganas. Tú escribes una canción con esfuerzo, con sentimiento, es tu canción, es tu rola y decides montar a alguien más que te gusta su música. Básicamente es lo que es, no recibí crédito por mi rola, pero no me agüito. La rola es 100 por ciento mía”, puntualizó en una transmisión en vivo.

Gossip Ni siquiera imaginé tener una vida así: Peso Pluma celebra entrevista con Jimmy Fallon

Asimismo, indicó que él se encargó de posicionar la canción, pues buscó la forma de que fuera escuchada en diferentes lugares y a pesar de que la interpretación de Peso Pluma le dio impulso, no hizo nada más allá de eso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de pedrotovar® (@pedro.tovar007)

“Ando triste éstos días. La canción Ella Baila Sola yo la escribí, tuve que hacer mucho esfuerzo para esa rola; Peso Pluma no la puso en ningún lado", afirmó. “No digo que no, Peso Pluma la subió machín, lo digo como es, pero esa canción yo la escribí”, recalcó.

Pedro Tovar y Peso Pluma pierden el contacto

Tovar confesó que ha intentado ponerse en contacto con Emilio Kabande, pero no ha tenido éxito y desconoce cuáles puedan ser los motivos para este distanciamiento.

“Mi respeto para mi compa Peso Pluma, pero es lo único que me agüita, que para esas cosas no me invitan. Yo quisiera relucir la canción más, desearía estar con Jimmy Fallon con Peso Pluma, yo desearía estar ahí con él cantando una canción porque es como ustedes la escuchan (...) yo intenté hablar con Peso Pluma y como que no sé si tiene diferencias conmigo”, sostuvo.

@elguerobelikin #eslabonarmado #pedrotovar #pesopluma #parati #viral #fypシ ♬ Ella Baila Sola - Eslabon Armado & Peso Pluma

Antes de terminar con estas declaraciones, aseguró que se seguirá esforzando para que pueda cumplir con sus objetivos: “Voy a seguir echándole ganas hasta que yo solo llegue a Jimmy Fallon (...) sin Eslabón, sin peso Pluma, es simplemente la rola. Él la canto bien, la interpretó bien chingona, yo la interpreté a mi estilo. Cada quien tiene su gusto”.