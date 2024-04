Prince Royce aprende de su público y evoluciona como exponente de la bachata

Con 14 años en la industria artística, Prince Royce ha sido testigo de la evolución de la bachata, el género musical que lo llevó a la fama, y hoy se mezcla con otros como el corrido tumbado o el pop.

“La bachata ha crecido mucho en el mundo entero, y vemos Shakira y Maná cantaron su primera bachata conmigo”, explicó el originario de Nueva York en una conferencia de prensa que ofreció en la Ciudad de México, con motivo de la serie de conciertos que presentará en junio y julio en distintas ciudades dea República.

El intérprete de “Darte un beso” refirió que el elemento principal para su crecimiento profesional ha sido escuchar a sus fans, y mantenerse atento a las tendencias. “Siempre hay espacio para aprender, trato de reconocer que no me lo sé todo”.

“La clave del éxito es que el público cambia cada día. 14 años han pasado tan rápido, me siento afortunado de ver este crecimiento, de ver las altas, las bajas, lo que he logrado, ver que he podido vivir de la música”, agregó.

El 19 veces ganador del Premio Lo Nuestro aseguró que siempre trata de ser un buen ejemplo para futuras generaciones de artistas, por lo que se mantiene en constante innovación. En su opinión, la bachata ha inovado en letras e historias, adaptándose a los gustos de la gente.

“El oído del público cambia mucho, había un momento donde era reguetón y el público estaba ahí. Ahora vemos el regional mexicano que vino de la nada a romperla en el mundo entero, no había en regional en República Dominicana, eso fue para mí muy diferente. Hay que educar el oído, el público va cambiando”.

Prince Royce prepara su gira en México FOTO: Ivonne Rodríguez / El Sol de México

CELEBRA SU REGRESO A MÉXICO

Prince Royce pisará nuestro país en junio y julio, con su gira “Una llamada perdida”, que se presentará en ciudades como Mérida (26 de junio), Monterrey (5 de julio), Querétaro (11 de julio) y la Ciudad de México (12 de julio).

Según asegura, estar en el escenario siempre es motivo de alegría para él, pus los conciertos son una forma de agradecerle al público todo lo que le brindan, por lo que siempre procura dar lo mejor de sí.

“Cada día la barra sube más, y uno como artista la quiere subir más. Hasta una competencia entre mí mismo, tratar de ser lo más grande, con más looks de ropa de cambios, de lo que sea, que son experiencias para los fans, donde puedan conocer y acercarse a ti”, explica.

Con respecto al proceso de ensamble de su show, detalló que trata de incluir los éxitos de todas las etapas de su carrera, aunque respetando el sonido de los temas originales, pues como público disfruta escuchar en vivo las canciones tal como las conoció.

“Trato de cambiar los arreglos, no tanto de la música, porque yo soy fan de escuchar un concierto en vivo y que nos sea tan diferente a la canción del disco. Trato de siempre hacer una producción nueva, video nuevo, un setlist diferente”, finalizó