The Rudeboyz crean su propia música

Después de 15 años de trabajar en el estudio de grabación y convertirse en unos de los productores musicales del género urbano más exitosos del momento ―al impulsar la carrera de artistas, como Maluma o Reykon, y de colaborar con otros grandes, como Shakira, Jennifer Lopez o Bad Bunny― los colombianos Chan El Genio y Kevin ADG, que ahora se presentan como The Rudeboyz, han decidido tomar por completo el volante de sus próximas creaciones.

“La verdad es que es un sueño que hemos tenido desde hace mucho tiempo. No es que vayamos a dejar de producir a otros artistas, pero ahora vamos a darle un enfoque más importante a nuestro proyecto. Y no es que nosotros vayamos a cantar, la idea es como presentar músicas que no se han visto y unir culturas”, explicó Chan en entrevista.



The Rudeboyz lanzaron recientemente su primer sencillo, Ojalá, en colaboración con Maluma y Adam Levine, líder de la banda de pop-rock estadounidense Maroon 5, quien canta en español. La canción, compuesta por Jael Correa Ríos, con ritmos que transitan entre la balada, el pop y el bembow, habla de la aceptación por la pérdida de un amor, aunque exista el deseo de que el recuerdo de las noches de pasión se repita.

“Nosotros pensamos en comenzar este nuevo proyecto con Maluma, ya que iniciamos con él, hemos visto cómo ha sido su crecimiento. Éste ha sido bueno tanto para su carrera como la nuestra. De ahí fue que decidimos traer a Levine, para sumar a alguien global y que también le sumara a todos”, agrega Chan, quien afirma que el romanticismo de esta canción es el balance perfecto para ambos artistas.

EL CONCEPTO

Al recordar The Rudeboyz sus inicios “empíricos” en Medellín, Colombia, cuando la ola reguetonera de Puerto Rico había conquistado gran popularidad entre sus conocidos, y el modo en que poco a poco construyeron las exitosas carreras de Reykon y Maluma, Kevin ADG reconoce los cambios que hay entre ser productores y verse ahora a sí mismos como artistas creadores.

“Hay una diferencia muy grande en esta transición, pues los artistas muchas veces llegan con un color, un concepto y una narrativa que le quieren dar a sus carreras. En esos casos lo que hacemos es sumarles nuestro conocimiento e ideas en pro de esos conceptos. Ahora es al contrario, nosotros creamos un nuevo concepto para traer a los artistas a nuestro mundo.

Así es como queremos ser más nosotros y sacarlos a ellos de su zona de confort y hacer canciones que realmente nos gusten, pero que se acoplen a ellos. Nuestro concepto es presentar muchas formas de colores en los sonidos, a nosotros nos gusta mucho la música afro que ahora tiene una gran presencia mundial. Creo que nuestras próximas canciones van a estar muy marcadas por eso”.

Y es que The Rudeboyz quieren reflejar que el reguetón y el género urbano están en constante evolución.

“Eso es lo bueno, se adapta a todo, le puedes poner mambo, pop, reggae, merengue. Siempre hay artistas que están refrescando, como el mismo Maluma y Bad Bunny, pero también siempre hay nuevos. A nosotros nos gusta apostar por lo nuevo, mirar qué es lo que se le puede aportar, porque es lo que le va a dar larga vida al género”, concluye Chan.