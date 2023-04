Tom MacRae enfrenta la realidad con humor en la obra Todo el mundo habla de Jamie

Tom MacRae, el dramaturgo de la obra Todo el mundo habla de Jamie, nunca se vio haciendo otra cosa que no sea escribir. “Siempre me interesé por contar historias, estaba en mi ADN, y con suerte, he podido dedicarme a ello”, dice. Y ha sido con suerte, sí, pero también mucho trabajo de investigación, trayectoria y creatividad, tras el cual MacRae escribió este musical.

Inspirado en el documental Jamie: Drag Queen at 16, el autor toma como referencia la historia real de Jamie Campbell, un estudiante adolescente de baja extracción social en Sheffield que sufre rechazo y bullying cuando confiesa aspirar a convertirse en drag queen.

“Para mí, el drag es una forma de arte, expresión y rebelión. Es una forma de percibir el mundo y la mayoría de las veces une a las personas”, comenta MacRae en entrevista con El Sol de México. “Una vez llevé a mi padre a Los Ángeles y lo convencí de asistir a un show de drag. Le encantó, tuvo el momento de su vida”.

Pero para que el drag haya sido tan bien recibido en el mundo contemporáneo –recordemos la reciente fama de shows como el reality RuPaul Drag´s Race o el concurso mexicano La más draga– ha pasado por una lucha de varios años en la que historias como la de Jamie han sido claves para la normalización y aceptación de esta forma de expresión del género y sus roles en la sociedad.

En la obra, la determinación de Jamie por dedicarse al drag no es tan bien recibida, y el simple hecho de confesarla desata todo tipo de polémicas. Su mejor amiga Pritti, una chica musulmana, lo acompaña en todo momento, recordándonos la esencia de la obra, del drag y de la vida en general: la amistad y las relaciones que tenemos con las personas que amamos y nos aman son parte fundamental del desarrollo de nuestra identidad.

“Las drag queens también son luchadoras, si quieres pelear ponte una peluca y tacones, son luchadoras salvajes, pueden ser los más grandes héroes y al mismo tiempo decir las cosas más graciosas que puedas imaginar”, comenta MacRae.

-La obra contiene humor pero también tintes trágicos, ¿de cuál de los dos géneros eres más partidario?

-No sé cómo escribir una historia sobre personas sin momentos de humor. Bueno, a menos que sea sobre un campo de concentración y aun así, pienso que incluso en un momento de desgracia es difícil ser trágico todo el tiempo dentro de la ficción. Recuerda el último funeral al que fuiste. El último al que yo fui fue sumamente difícil porque además era el de un niño. Aún así hubo lágrimas pero también risas, no pudimos estar todo el tiempo llorando. Somos humanos y como humanos buscamos el lado gracioso, el lado bueno. Recordábamos historias sobre qué hacía cuando aún estaba entre nosotros. Eso era divertido y a la vez conmovedor. Y claro que hay momentos difíciles, como con Jamie. Él vive momentos muy difíciles, pero el humor de la obra, que busca ser más comedia que tragedia, hace que incluso esos momentos se sientan más fuertes porque contrastan con el humor. Como seres humanos necesitamos el punch entre tragedia y realidad para representar la esencia de la vida, pero sobre todo lo mejor es ser optimistas sobre nosotros y nuestras historias.

En el musical, Jamie guía a la gente, es un personaje que lleva en su personalidad la chispa perfecta para que la obra fluya, y su elenco a lo largo del mundo ha estado constituido por actrices y actores que han sabido mantener la llama encendida. Desde su estreno en el Crucible Theatre de Sheffield en el 2017 hasta ahora en la Ciudad de México, Jamie ha sabido adaptarse a los teatros que habita, y que seguirá habitando, porque con cada representación, Todo el mundo habla de Jamie nos recuerda la vigencia de su historia.

Reconocerse a uno mismo, respetar las identidades propias y ajenas y valorar la importancia de la amistad es y serán temas que permanecerán por siempre a la vanguardia, ya que nos atraviesan como humanidad desde la era de las cavernas hasta la era de los musicales, el glitter, la música pop y los maquillajes azules.

El elenco en México lo encabezan Nelson Carreras, Joaquín Bondoni, Rogelio Suárez, Alberto Lomnitz, Tanya Valenzuela, Efraín Berry, Vanessa Bravo, Diego Meléndez y Leexa Fox

Todo el mundo habla de Jamie se presentará en el Teatro Manolo Fábregas a partir del 14 de abril del 2023, todos los viernes a las 20:30 horas, los sábados a las 16:30 y 20:00 horas y los domingos a las 13:00 y 17:00 horas.