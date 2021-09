Entregan al Congreso firmas para exigir despenalización del aborto en Durango

En el marco de este 28 de septiembre día internacional de la despenalización del aborto, colectivos feministas se dieron cita en el Congreso de Durango para entregar las 7 mil firmas recolectadas durante semanas, para que se pueda meter la iniciativa y legislar en la entidad a favor de la despenalización del aborto.

Entre consignas como “el estado nos debe el aborto legal”, “saquen sus doctrinas de nuestras vaginas”, “saquen sus rosarios de nuestros ovarios”, “ni presa por abortar ni muerta por intentar”, “las que mueren en abortos clandestinos son mujeres, se agruparon para hacer entrega y buscar que nunca más una mujer vaya a prisión por practicarse un aborto, ni quien le haya brindado la ayuda.

Julieta Hernández Camargo, presidenta de "Sí Hay Mujeres en Durango", manifestó que se hace la entrega de las 7 mil firmas más el proyecto de decreto, a lo que se pide hagan una revisión, aunque reconoció que es una primera parte de la lucha, el que se legalice, porque es necesario que se tenga acceso seguro legal y gratuito al aborto.

Reconoció la organización de los diferentes colectivos feministas como “Brujas del Mar”, “Las que no Arden”, y algunas mujeres de la sociedad civil que se unieron a la tarea de participar en la recolección de firmas, en las brigadas, y promoviendo firmas por distintos puntos de la ciudad.

Rubí Viridiana Molina Escalante de la colectiva "Las que no Arden", reiteró que la iniciativa es para legalizar el aborto seguro, no solo a víctimas de violación, y esperarán un mes para que se meta la iniciativa en el Congreso, precisó que quieren dejar claro, que no se puede depender de la Iglesia.

Sobre las firmas, aseguró que son legítimas acompañadas con credenciales de elector, y datos verídicos, para que no se pueda pensar que se hizo fraude, y expresó que con eso se demuestra que el pueblo de Durango, acepta y apoya la iniciativa.

“Las niñas son niñas, las niñas no son madres”, y “alerta, alerta, alerta al que camina, la lucha feminista por américa latina, y tiemblen y tiemblen y tiemblen los machistas, que américa latina será toda feminista”, seguían manifestando las presentes.