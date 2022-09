A 8 años de Ayotzinapa, marchan normalistas de Durango para exigir justicia

Con mantas donde exigen el castigo a los responsables de la muerte de sus 43 compañeros, cuyos cuerpos aún no han sido localizados, estudiantes de la Escuela Normal Rural J. Guadalupe Aguilera arribaron a la capital del estado.

Como parte de los reclamos que se hacen este 26 de septiembre al cumplirse ocho años de la desaparición de los estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero; un contingente confirmado por cerca de 200 alumnos de la Normal Rural J. Guadalupe Aguilera, arribó a la ciudad de Durango para marchar por la calle 20 de Noviembre y lanzar consignas en contra del Estado.

Marchan normalistas de Durango para exigir justicia por el caso Ayotzinapa./ Foto: Erika Uribe | El Sol de Durango

Con mantas en las que se leen mensajes como “Gobierno fascista que reprimes normalistas” y “Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno”, el contingente avanzó hasta la Plaza de Armas, en donde se tenían ya preparados participaciones socioculturales.

De acuerdo con uno de los miembros de la manifestación “esto es un acto de consciencia social haciéndole recordar a la sociedad que el gobierno atacó a un grupo de estudiantes que solo estaba buscando oportunidades de mejorar”, comentó.

Asimismo llamó a generar consciencia entre los ciudadanos que se trata de 43 personas con sueños y metas, además de tener una familia que ya no los verá regresar a casa, “por eso es bien importante que no se olvide lo que pasó y que se lleven a cabo acciones como estas y las marchas porque si no se olvide de alguna manera se seguirá buscando justicia”, señaló quien como ya es costumbre entre ellos, prefirió no revelar su nombre.

Con un conteo del 1 al 43, los jóvenes escoltados por algunos profesores y seguidos por el autobús de la propia institución, obstaculizaron por un momento el tráfico de una de las avenidas más importantes de la ciudad de Durango y en la que mayor carga vehicular se observa en la Zona Centro de la ciudad, el cual fue avanzando con forme estos continuaban su camino hasta la plaza principal.