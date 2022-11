Abogados en contra de cambiar de sede la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje

A partir del 31 de diciembre los 2 mil juicios que se tramitan tendrán que concluirse en la ciudad de Torreón, lugar en donde estará ubicada dicha Junta.

Los abogados litigantes Enrique Gamero Luna y Sonia Cisneros, acompañados de un nutrido grupo de abogados, se pronunciaron en contra del cambio de sede de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje ubicada en la ciudad de Durango hacia Torreón, cuando aún existen más de dos mil juicios que no han concluido en donde las personas demandan la devolución de sus afores o reclamo de alguna invalidez.

La abogada Sonia Cisneros, dijo que Gerardo Vicente Villegas Zedillo, director del Servicio Profesional de Carrera de la Junta Federal de Conciliación Y arbitraje, simplemente les comunico que a partir del 31 de diciembre del presente año será cerrada la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y todos los juicios que están en trámite se turnaran a la Junta Federal en la ciudad de Torreón, Coahuila.

No es el momento de que se cierre esta Junta de Conciliación que existe en la ciudad de Durango, aún existen 2 mil expedientes en trámite, por ello los abogados laboralistas han presentado su inconformidad por dicha decisión unilateral, dijo

Explico que genera un daño económico a los trabajadores al tener que trasladarse hasta esa ciudad a conocer de sus asuntos, a los litigantes también nos está generando un daño, por los costos que representara acudir hasta aquella ciudad para darle seguimiento a cada uno de los casos.

Lamentablemente la Secretaria Federal del Trabajo, María Luisa Alcalde y la presidenta de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje María Eugenia Navarrete, no tomaron en consideración que el realizar dicho cambio le provocara a las personas de la tercera edad que desean solicitar la devolución de su afore tendrán que hacer un gasto para acudir hasta dicha ciudad. Las autoridades no tomaron en cuanta a las personas que tienen que reclamar una invalidez y que no tienen los recursos económicos para viajar a ese destino.

Los funcionarios antes mencionados, no tomaron en cuenta el parecer de los trabajadores y del personal jurídico de dicha junta, pues la reforma laboral, hace referencia a que la Junta en mención tiene que cerrarse de manera paulatinamente y no cuando aun existen juicios por resolverse.

Destacó que simplemente se les dijo a los trabajadores o firmas tu renuncia o te vas a Torreón, lo cual es una decisión tomada a la ligera, con la finalidad de desaparecer la Junta Federal, sin importar los daños a los duranguenses.

Gamero Luna, dijo que ese tipo de acciones solamente están provocando que los trabajadores se queden en estado de indefensión, pues ante la falta de recursos económicos no podrán acudir hasta Torreón para recuperar los 5 mil o 10 mil pesos por alguna afore o reclamo de incapacidad.