Alumnos y maestros del CAM se manifiestan a favor de la no violencia

Con el objetivo de conmemorar el Día Internacional de la no violencia, docentes y alumnos del Centro de Atención Múltiple del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE), se reunieron en la Plaza de Armas, para expresarse en contra de la violencia que muchas ocasiones sufren las personas con discapacidad, así lo dio a conocer la directora del CAM, María Isabel Gutiérrez Contreras.

“No discriminar, respetarnos, y hacerse ver en la sociedad como un ser humano más que también puede y realiza acciones, pero lo único que necesita es el ser aceptados por toda la sociedad”, comentó la directiva, quien señaló que el hecho de no ser aceptados en los diversos campos de la vida, no contar con personas con discapacidad en la parte laboral y no respetar a quienes tienen algún problema de discapacidad esto implica una situación de violencia.

Por lo que aseguró que los actos de discriminación y falta de conciencia para con las personas con discapacidad pueden ser tan simples como el no tirar la basura en su lugar y poner un obstáculo donde las personas en sillas de ruedas pueden pasar, hasta cuestiones más grandes como la falta de espacios laborales, es a lo que diariamente se enfrentan quienes viven con una discapacidad.

De ahí que a través de instancias como el CAM se trabaja en la inclusión, “el hecho de que los muchachos se sientan parte de la sociedad, de la educación y sientan que son aceptados por nosotros, desde ese momento estamos trabajando el hecho de la inclusión”, comentó María Isabel Gutiérrez.

Asimismo explicó que desafortunadamente ninguno de los alumnos que egresan de esta institución logran ser incluidos en la actividad económica del estado. El CAM cuenta con 260 niños y jóvenes, con una gran lista de espera, sin embargo aconsejó a aquellos que aún no se les ha asignado un espacio ahí, pueden acudir a otros lugares para que sus familiares no se queden sin esta educación.