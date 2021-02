Apagón de la CFE sorprende a los habitantes de la capital y municipios de Durango

Durante la tarde de este martes, habitantes de la ciudad de Durango se vieron sorprendidos luego de que se comenzaran a registrar apagones en diversos puntos de la capital.

Recordar que este martes el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), alertó a la población de Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, acerca de que se registrarían apagones debido a cortes de carga rotativos y aleatorios.

Sin embargo en entre los estados en alerta no se encontraba Durango, por lo que cientos de ciudadanos se vieron sorprendidos ante tal hecho.

Asimismo, la Cenace explicó que los cortes rotativos contribuyen al balance carga-generación programando interrupciones controladas para evitar afectaciones mayores en el Sistema Interconectado Nacional.

#CENACEinforma que los posibles cortes de carga rotativos que realizará el @CenaceMexico serán programados de 15 a 30 minutos, con el propósito de mantener la continuidad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. — @CenaceMéxico (@CenaceMexico) February 16, 2021

Y los cuales tendrían una duración de entre 15 y 30 minutos, pero los duranguenses reportan que llevan incluso una hora sin que se restablezca el servicio.

A través de su cuenta de Twitter recomendó apagar las luces que no se utilicen, desconectar dispositivos electrónicos que no se requieran y cerrar cortinas y persianas para conservar el calor, además de disminuir o apagar procesos de producción no esenciales.

Aproximadamente a las 18:30 horas, colonias del sur de la ciudad de Durango comenzaron a reportar apagones, mismos que fueron comprobados durante un recorrido realizado por esta zona en la que solo se alcanzaban a observar por las ventanas las luces de las veladoras encendidas que instalaron las familias.

Pequeños comercios encendieron lámparas y algunos supermercados incluso acercaron los vehículos para aprovechar las luces de estos ante la falta de una planta generadora de energía.

#HagamosEstoJuntos | No bajemos la guardia, sigue las medidas de prevención en nuestros Centros de Atención a Clientes para evitar el contagio y propagación de #COVID19. pic.twitter.com/phqlLyhJh8 — CFEmx (@CFEmx) February 16, 2021

A través de una toma panorámica de la página webscamsdemexico se apreciaba gran parte de la ciudad de Durango en penumbras y en los bulevares se observaban solo las torretas de las patrullas de la Policía Municipal que atendía la emergencia imprevista.

Este apagón en la capital del estado se suma a los ya informados con anterioridad en Gómez Palacio, Nuevo Ideal, Santiago Papasquiaro y Canatlán que junto con Durango registró el apagón al mismo tiempo.

De manera extraoficial se sabe que la zona de las Alamedas, salida a Mazatlán, Fraccionamiento Balcón de Tapias, Tapias, poblado Lerdo de Tejada, Fracc. Las Villas, 12 de Diciembre, La Moderna, Cerrada la Guerra, Caminos del Sol (cerca de la Empresa Leoni), Las Bugambilias, Predio Los Arroyos y Fraccionamiento Geraldine se encuentran sin luz.

Hasta el momento de esta redacción ninguna autoridad ha emitido algún reporte de manera oficial, así como tampoco se ha dado a conocer los reportes de incidentes provocados por este, se espera que en las próximas horas se informe al respecto.