PEÑÓN BLANCO DGO. (OEM). -En este municipio, principalmente en su cabecera municipal, los comerciantes, amas de casa y ciudadanía en general, dicen que el vivir entre las constantes fallas de energía eléctrica, o el deficiente servicio, ya se convirtió en una tradición, si no es por lluvia la falla, es por aire, y si no porque hace mucho calor.

Entrevistados varios comerciantes de la avenida principal y la zona centro, muestra como están preparados por años, con una planta generadora de energía eléctrica, porque los apagones son constantes, y no son de unos minutos, hay ocasiones que han durado hasta más de 35 horas sin servicio de energía eléctrica, pero la Comisión Federal de Electricidad (CFE), no deja de tener los altos cobros, o de plano les dicen que no están a gusto, pongan su propia luz.

Registra Peñón Blanco constates fallas de energía eléctrica./ Foto: Marco Robles | El Sol de Durango

Recordaron que en la pasada visita que hiciera el gobernador del Estado Esteban Villegas a este municipio, públicamente solicito se hiciera una llamada con uno de los jefes de la CFE, públicamente le explico el problema y aseguraron que se trabajaría en la solución, detallando los entrevistados que esto no es mas que una mentira que estos funcionarios de la CFE le hacen al gobernador y al pueblo, porque no arreglan nada y las fallas siguen siendo ya una tradición.

Algunos de los comerciantes entrevistados, detallaron que para poder seguir teniendo a la venta carnes frías o productos perecederos, tienen que tener un acuerdo con el proveedor de estos productos, que sean consientes que Peñón Blanco tiene un pésimo servicio de energía eléctrica, y en cualquier momento se pueden quedar sin luz, y dichos productos se pueden echar a perder, si el proveedor esta de acuerdo se hace el trato y se vende su producto, de lo contrario, es muy riesgoso vender algo que no se tiene la garantía de mantenerlo frio por las múltiples fallas de la energía eléctrica.

Mencionaron que Peñón Blanco y sus comunidades, tienen problemas con el servicio de energía eléctrica si hace aire, se caen las cuchillas y tardan hasta 12 o 18 horas en reiniciar el servicio, si llueve, pasa lo mismo, y ahora que esta muy fuerte la ola de calor, el voltaje que llega es muy bajo, las amas de casa aseguran que la energía no es capaz de hacer funcionar una lavadora, muchos refrigeradores se han dañado y esos gastos que son por las fallas, nadie se los paga, la CFE no responde por nada y siguen llegando los recibos con cobros muy altos.

Peñón Blanco es un municipio -dijeron los entrevistados- que pareciera tener el pésimo servicio de energía eléctrica como parte de sus tradiciones, un municipio que esta olvidado de la empresa de primer mundo como se dice la CFE, a las familias de esta región se les brinda servicio no de segunda o de tercera, de lo mas bajo, como si no fuera un pueblo que tuviera derecho a un buen servicio al servicio por el cual paga, y paga muy caro dijeron.