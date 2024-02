Artesanos exigen al Gobierno municipal espacios para vender sus productos

Artesanos duranguenses acudieron este jueves a la sesión de Cabildo para pedir a las autoridades municipales se les permita la instalación de sus puestos para la venta de su mercancía en la Plaza de Armas, esto luego de que en diciembre del año pasado fueron retirados de manera abrupta por personal de Inspectores y Policía Preventiva, bajo el argumento de que dan una mala imagen a los visitantes.

Te puede interesar: Trabajadores del CECyTED denuncian represalias por su filiación política

Procedente del municipio de Mezquital, Amalia García, es una de las 30 afectadas, quien asegura que pese a que los han enviado a las Alamedas, se trata de un espacio en el que no funciona para la venta de sus artesanías, “nos están tratando como si no valiéramos, de a poquito nos están mandando a lugares más alejados y eso no es justo”, dijo en entrevista.

Desde que se llevaron sus carretas y las trasladaron al Parque Guadiana, ahí permanecen, por lo que no han podido a trabajar y muchos de ellos son jefes de familia / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

Señaló que desde que se llevaron sus carretas y las trasladaron al Parque Guadiana, ahí permanecen, por lo que no han podido a trabajar y muchos de ellos son jefes de familia, por eso están dispuestos a pagar el permiso correspondiente.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





Sin embargo piden que no sea lejos del Centro Histórico, pues de lo contrario no podrán vender sus artesanías ya que son pocas las personas que se mueven en otras zonas.

Amalia explicó que anteriormente, cuando podían ubicarse en el Centro Histórico, sus artesanías se vendían sin mucho problema, sus ingresos diarios les alcanzaban para sostener a sus familias y además comprar materia prima.

Artesanías como aretes, collares, pulseras, son de las más vendidas, “estoy muy orgullosa de lo que hago y me da gusto cuando la gente admira mi trabajo, pero me entristece mucho cuando el gobierno no nos quiere y no valora nuestro trabajo”, dijo.

En diciembre de 2023 fueron retirados de manera abrupta de la Plaza de Armas por personal de Inspectores y Policía Preventiva / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

De ahí que ahora buscan un espacio para vender sus mercancías, ya sea deambulando en el mismo Centro Histórico, o en los tianguis, pero al tener niños pequeños en escuelas, se complica la tarea por la movilidad que ello implica.