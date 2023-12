Avanza recuperación de maestra tiktoter accidentada en Mezquital

“Cuando el camino se encontraba en buen estado relativamente, hacía aproximadamente nueve horas, y cuando se complicaba un poco más, hacía hasta 12, 13 o 14 horas”, expresó la tiktoker y quien era la maestra de la Telesecundaria número 92, ubicada en Tachichilpa, en el municipio de Mezquital, Karla Janeth Galindo Moreno, a tres meses de haber sufrido un accidente cuando iba rumbo a su trabajo en la sierra de Durango, lugar al que no ha podido volver por su estado de salud.

Las condiciones del camino no fueron las mejores el pasado 27 de septiembre, y cayó a un barranco con su camioneta Cherokee, con sistema 4x4, que es de la única manera en que se puede acceder por los malos caminos.

El día del accidente ella y dos compañeros viajaban a la capital para presentarse en el Consejo Técnico Escolar , pero también para surtir su despensa | Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Luego de semanas complicadas tras permanecer hospitalizada, una cirugía, reposo absoluto en casa, y un cambio radical en su rutina, Karla Galindo se encuentra mejor de salud y en espera de la rehabilitación correspondiente para volver a sus actividades normales.

“Tuvimos un accidente a causa de las condiciones del camino (…) ocurrió el 27 de septiembre, estuve hospitalizada; apenas me estoy pudiendo levantar de la cama, y apenas me pude sentar, me dieron autorización de sentarme y empezar a dar unos pasitos. Todavía falta el proceso de las terapias y rehabilitación para tomar otra vez el rumbo de vida que tenía, despacio, pero sí”.

En lo profundo de la sierra, a 16 horas de la capital, maestra cae a barranco; venía de dar clases de Mezquital 🚘🔥💥



📹 Cortesía pic.twitter.com/g1uoJm2KsN — El Sol de Durango (@ElSoldeDurango) October 3, 2023

Galindo Moreno contó para El Sol de Durango que el día del accidente ella y dos compañeros viajaban a la capital para presentarse en el Consejo Técnico Escolar (CTE), pero también para poder surtir su despensa, pues tenían un mes de no comprar nada, y ya era necesario.

Llegar a Tachichilpa, en Mezquital, implica llevar consigo todo lo necesario, pues por su geografía y las condiciones económicas, no hay otra manera de adquirir incluso lo más básico y necesario. Así, de frente a todas las necesidades y condiciones complicadas, comenzando por el camino para llegar, Karla Galindo duró un año como maestra en la Telesecundaria de allá.

El accidente si bien fue un fuerte impacto en su salud tanto física como emocional, y representó un cambio radical en su vida, al grado que no ha podido regresar frente a un grupo, también le ha dejado una gran enseñanza.

“Estaba acostumbrada a tener mucho movimiento, a ser una persona muy activa, movida, andar trabajando, y esto me enseña a ser un poco más paciente, tolerante, y a tener un ritmo de vida más lento, todo a su tiempo, es un proceso. Sí es un aprendizaje muy grande lo que ha pasado”.

Su padre agradece su mejoría

“Han pasado tres meses, fue complicado, difícil, no veíamos la luz, y ahorita ya vemos que se sienta, es un gran logro verla en su silla de ruedas después de como la vimos el 27 de septiembre. Son tres meses difíciles e intensos”. Declaró Fernando Galindo Flores, padre de la maestra Karla Galindo.

Aprovechó para dar las gracias por el apoyo recibido por familiares, los mismos médicos, y más, en el proceso de hospitalización y ahora de recuperación de su hija.

Karla Galindo usó las redes sociales para mostrar la vida en Tachichilpa

Fue gracias a la joven docente y las redes sociales que muchos duranguenses, habitantes de otra región del estado, pudieron conocer cómo es la vida diaria y educativa en esta localidad del municipio Mezquital.

Celebra la maestra que existan estas herramientas como las redes sociales, para a través de ellas comunicar y mostrar otra parte de la vida, en este caso de Durango.

@karly.shey Gracias a todas las personas que se han preocupado por mi salud! Dios los bendiga. Estoy viva de milagro. Tuve un accidente fuerte en la sierra donde trabajo y por el momento estoy incapacitada. Le doy las gracias infinitas a mi supervior por su apoyo y comprensión y a @SETEL por no abandonar ni dejar caer a sus maestros en peocesos tan dificiles como el mio asi como a nuestro sindicato 💞🥰🙏🏻 ♬ cardigan - Taylor Swift

“El internet y TikTok nos dieron oportunidad de entrar un poquito más, mi intención es que vieran la manera de cómo se trabajaba en la sierra, cómo se vivía, lo difícil que era, pues cuando se está en la ciudad no se tiene el conocimiento de cómo será la vida allá, de cómo se estudia, cómo las personas se preparan para salir adelante”.

Con las redes sociales Karla Galindo tocó muchos corazones, al grado que personas colaboraron y pusieron su granito de arena para llevarles cosas a los estudiantes.

Mensaje de la maestra Karla a sus alumnos

“Los aprecio mucho, los quiero, sobre todo les tomé mucho cariño. Siempre les dije ‘échenle ganas al estudio, prepárense’. Ser docente es una profesión muy bonita, muy noble. Ellos saben que le tienen que seguir echando ganas, porque la única manera de salir de ahí, de crecer, es el estudio”.