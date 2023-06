Capufe y SICT sin denuncias por casetas alternas en carretera Durango Mazatlán

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), y Caminos y Puentes Federales (Capufe), son omisas a la problemática que se tiene en la carretera Durango Mazatlán, al no presentar denuncias por las casetas alternas que causan daño patrimonial de una vía de comunicación que todavía se está pagando, destacó Salvador Chavez Molina, Presidente de la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda.

Precisó que la reciente reunión de empresarios con Capufe, SICT, y Guardia Nacional, no fue del todo infructuosa, pues la Guardia Nacional se comprometió a tener más rondines de vigilancia por las carreteras, sin embargo en relación a la inseguridad en la carretera Durango Mazatlán que deriva de tener los accesos abiertos, y las casetas alternas en Coscomate y Mesillas, no hay un monitoreo de los vehículos que transitan por la zona, pues las autoridades “se echan la bolita entre ellos”.

“Fueron muy atentos en escucharnos y escuchar las inquietudes de cada uno de los asistentes, pero el único compromiso que pudimos pactar fue con guardia nacional, que iban a aumentar el número de rondines y el número de elementos para vigilar esta ruta” dijo.

Pero el gran problema de la ruta Durango Mazatlán, es que los accesos están abiertos, hay casetas alternas funcionando, todas las casetas tienen cámaras de vigilancia y toman fotografías de las placas, de forma que en teoría con los accesos controlados no pudieron estar circulando vehículos sin placas o vehículos con gente armando porque ahí tendrían las evidencias, como es la seguridad en las rutas de cuota.

La solicitud a la SICT y a Capufe, era que presentaron denuncias, pero se pudo constatar que como funcionarios públicos son omisos, “hay un daño al erario, un daño patrimonial, nos están cobrando las cuotas de peaje que deberían de estarte cobrando, y mientras los accesos no se cierren la labores más que imposible para la guardia nacional”.

El que no se presenten las denuncias correspondientes por las dos casetas alternas, es muy lamentable, porque no se puede hacer gran cosa por la seguridad de esta vía, aunado a que se pierden cientos de millones de pesos por los vehículos que no puedan cuota y transitan por esta carretera, pues más de la mitad de los vehículos que transitan por ella, se desvían por estas casetas.

“Es responsabilidad también de nosotros como sociedad, estamos haciendo el uso de una estructura que todavía se está pagando, pues se hizo con recursos de un fideicomiso, y todavía está haciendo amortizada esta ruta, que es una carretera técnicamente buena, bien construida, recordemos que antes hacíamos seis horas a Mazatlán, y hoy hacemos dos horas y fracción” dijo el presidente de Canadevi.

Al hacer uso de esta ruta, hay que pagarla, y al evadir las cuotas por accesos alternos, de está fomentado la ilegalidad, de forma que se debe ir haciendo conciencia primero en la ciudadanía, pero también hay que exigirle a las autoridades que cumplan con sus funciones y con sus obligaciones.