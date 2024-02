Comerciantes del Excuartel cierran vialidades, les suspenden el servicio de electricidad

Comerciantes del Excuartel Juárez tomaron la mañana de este martes las calles del Centro Histórico de la ciudad de Durango, esto en protesta por el corte en el suministro de energía eléctrica que abastece a esa zona comercial, pues se cuenta con adeudo de aproximadamente 330 mil pesos que aseguran no se niegan a pagar, sin embargo no cuentan con un recibo o un comprobante que los avale para realizar el pago.

Te puede interesar: Durango necesita crecer bajo un orden y reglas: Toño Ochoa

De acuerdo con el dirigente de los comerciantes del Excuartel Juárez, Lorenzo Campos Segovia, fue el pasado fin de semana cuando personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), les suspendió el servicio, con lo que se ven afectados cerca de 500 comerciantes y las personas a las que ellos dan empleo.

Explicó que desde el pasado mes de octubre se dejó de hacer el pago correspondiente a la deuda que estos tienen con CFE desde hace ya varios años y que de acuerdo con estimaciones era cercano a los 16 millones de pesos, pues durante 30 años los locatarios nunca pagaron el servicio.

Protestaron por el corte en el suministro de energía eléctrica que abastece a esa zona comercial / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

Por lo que a finales del año pasado se abrieron unas mesas de negociación en las que intervino el propio alcalde Toño Ochoa Rodríguez, como intermediario para llegar a un acuerdo de pago a fin de saldar la deuda, no obstante de acuerdo con el testimonio de una de sus líderes, María de la Luz Carrillo, en el último trimestre del 2023, no fue posible realizar el pago puesto que no se les tramitó de manera correcta un papel que debe entregar el Gobierno municipal y no se les hizo efectivo el cobro.

Fue el pasado fin de semana cuando personal de la CFE les suspendió el servicio, con lo que se ven afectados cerca de 500 comerciantes / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

Ante esto se estiman pérdidas por cerca de 100 mil pesos derivados de este apagón, ya que en la zona hay cremerías, carnicerías, personas que venden comida preparada y que por la falta de electricidad la refrigeración de sus alimentos se interrumpió.



➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





Advirtieron que de no haber una solución positiva a su demanda, intensificarán sus protestas con el cierre de más vialidades y dependencias, hasta en tanto se retomen las mesas de diálogo.

Local Artesanos exigen al Gobierno municipal espacios para vender sus productos





Por su parte el subsecretario del Ayuntamiento, Antonio Mier, aseguró que hasta el momento los comerciantes no han realizado el pago y por ello se llevó a cabo el corte del suministro de energía, “nosotros estamos al pendiente de ver cuáles son las necesidades de esos comerciantes para que hagan el pago de manera inmediata, estamos tratando de mediar la situación”, dijo.

















Pese a ello reconoció que se trata de un conflicto entre particulares en el que el municipio solo es un mediador, de ahí que a través de la Secretaría del Ayuntamiento se busca un dialogo con los comerciantes, pues ellos son los únicos responsables para ejercer el pago a la CFE ya que son los consumidores de este servicio, “nosotros podemos acompañarlos, pero es una responsabilidad entre particulares porque ellos están haciendo uso de este espacio”, comentó.