Comerciantes desesperados por la falta de ventas durante la temporada decembrina, comienzan a sacar sus mercancías a la calle para intentar ofertarlas y con ello lograr recuperar un poco de la inversión realizada, esto pese a que las autoridades municipales no han otorgado los permisos para llevar a cabo esta actividad comercial.









Y es que de acuerdo con la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, Beatriz Zamora, quien visiblemente molesta, aseguró que reclamó lo que consideró una incongruencia de parte de las autoridades municipales al permitir que el comercio informal se encuentre sobre las avenidas haciendo labor comercial, sin que reciban ninguna amonestación o retiro de las mercancías.

Comerciantes desesperados comienzan a sacar mercancías a la calle / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

Informó que se han tenido diálogos con el regidor Humberto Santana, que se desempeña como el presidente de la Comisión de Actividades Económicas en el Ayuntamiento de Durango, para hacerle saber la molestia que existe entre los comerciantes formales ante la falta de apoyo, por lo que incluso han pensado en recurrir al gobernador del estado, Esteban Villegas Villarreal, pues se trata de una situación que ya no pueden sostener.





“Ya no podemos solo estarnos quejando, ya necesitamos soluciones, si se cancelan permisos y al final al comerciante no les interesa, el comerciante va a salir”, comentó la líder del comercio en pequeño, quien aseguró que hay mucha impotencia entre los agremiados pues ven que lo que se dice en realidad no se cumple.

“Siempre nos hablan de respetar el reglamento y nosotros lo respetamos, pero al final son ellos quienes no lo respetan, porque podemos darnos cuenta que sale la informalidad y no hay fuerza pública, no hay nada”, dijo al considerar que al ver la situación financiera en la que muchos de sus compañeros se encuentran, es entendible que decidan rescatar su negocio a como dé lugar.

Beatriz Zamora advierte que esta es una temporada atípica, pues no hay muchas personas en las calles comprando y los negocios también están vacíos, nada relacionado con lo que se registraba años atrás.