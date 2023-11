¡Con los taquitos no! Prevén aumento del 10% en la carne

"Hay que esperar ajustes en el precio de la carne de res en las siguientes semanas, de al menos del 10 por ciento, como consecuencia de una sequía prolongada", afirmó Teófilo Chairez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio del Sector Social.

“Hubo pocas lluvias y al menos se tuvo agua para que los animales bebieran, pero para que coman ya ahorita no hay, no hay pasto, los productores les están llevando pasto de agostadero que no les sirve de mucho, la sequía se está arrastrando desde hace meses”, dijo.

La sequía provocó que los productores no pudieran alimentar a sus animales en la entidad / Foto: archivo | León Alvarado | El Sol de Durango

Por esta falta de lluvias, se debe tener un aumento al precio del ganado que se logró, porque la mayor parte está muy delgado, en visitas a varios municipios se pudo constatar en recorridos que hubo una alta mortandad.

“Lo mismo pasó con el frijol, no llovió y no hubo producción, no están dando ahorita los permisos para para cultivos de invierno, que va a ser otro problema que también vamos a tener que enfrentar, tenemos que reunirnos con los distritos de riego, para buscar que nos otorguen más agua”, añadió.

Imagen ilustrativa | El aumento se da como consecuencia de una sequía prolongada en Durango / Foto: archivo | Lulú Murillo | El Sol de Durango

Teófilo Chairez resaltó que de esta forma se cerrará un año particularmente difícil para el campo duranguense, "hacía muchos años que no se registraba una sequía como la de este 2023, y eso se va a reflejar en los precios en la siguientes semanas, y obviamente en el bolsillo de la población", concluyó.