Congreso de Durango será cuidadoso en elegir al nuevo titular de la EASE

Los interesados en atender la convocatoria para nuevo titular de la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE) de Durango, por un periodo de siete años, no solo deberán contar con el perfil académico requerido, sino también con la aptitud necesaria para realizar un buen trabajo en este ente fiscalizador, así lo manifestó el diputado local, Ricardo López Pescador.

Explicó que en el Congreso serán muy cuidadosos en la elección de la persona adecuada, quien como parte de la convocatoria deberá presentar un proyecto de trabajo, además de tener una entrevista con la comisión encargada como cada uno de los aspirantes, donde se podrá ver quienes tienen la mejor aptitud, experiencia en materia de contabilidad, entre otros requisitos.

La M.I. y C.P.C. María de Lourdes Mora Serrano, Auditora Superior del Estado, se reunió con el M.D. Félix Arturo Medina Padilla, Procurador Fiscal de la Federación, con el objeto de Coordinar y Fortalecer las acciones para la realización de sus respectivas tareas. pic.twitter.com/4aZhBI5HSk — Entidad de Auditoría Superior del Estado de Dgo. (@EASEDGO) January 23, 2023

El diputado señaló que fue el pasado jueves 8 de junio que en sesión de la Comisión de Vigilancia de la entidad de Auditoría superior del Congreso, se determinó aprobar y publicar inmediatamente la convocatoria, y los interesados podrán hasta el próximo 21 de junio presentar su documentación.

La Comisión de Vigilancia de la Entidad de Auditoría Superior del Estado (EASE), es presidida por el diputado Joel Corral Alcántar, como secretaria es la diputada Susy Torrecillas; las vocales diputadas Sandra Lilia Amaya, y Verónica Pérez, así como el diputado Ricardo López en su calidad de vocal, signaron la convocatoria que se encuentra ya fijada en la página de Internet del Congreso del Estado de Durango a fin de que los ciudadanos interesados puedan conocerla completa.

De acuerdo a lo establecido en las constituciones federal y estatal, así como en la Ley de Fiscalización Superior del Estado, la convocatoria establece entre otras cosas, que en el procedimiento pueden participar ciudadanos y ciudadanas duranguenses, con invitación a instituciones públicas y privadas de educación superior, colegios y asociaciones de profesionistas y organizaciones de la sociedad civil, para que puedan proponer a algún perfil como titular de la EASE.

El 28 de febrero declaré que un día antes, en la reunión de Comisiones Unidas le pedí la renuncia a Lourdes Mora como titular de la @EASEDGO



Ayer por la noche Mora presentó su renuncia, con ello termina un periodo de protección. https://t.co/YQxxfclHx4 — Sandra Amaya (@Sandra12Amaya) March 16, 2023

Entre algunos requisitos que se determinan, es no haber sido dirigente de algún partido político en los últimos 6 años, no haber sido condenado por delito doloso, y durante su cargo no podrá formar parte de algún partido político, ni podrá desempeñar un cargo, a menos que sea no remunerado como docente u otra asociación científica, artística o de beneficencia.

La convocatoria completa ya fue publicada en este medio impreso, pero se puede consultar de igual manera en la página oficial del H. Congreso del Estado de Durango, en congresodurango.gob.mx, así como redes sociales oficiales del Congreso y la EASE.