Continúa operativo preventivo por huracán Orlene en Durango

Aunque las lluvias van a continuar en el municipio de Durango, el huracán Orlene, que se pronosticaba en categoría 4, fue disminuyendo hasta categoría 1, algo que es benéfico, sin embargo, desde el pasado domingo se comenzó a trabajar en coordinación con dependencias y direcciones municipales en un operativo preventivo, así lo señaló Gustavo Paredes, titular de Protección Civil Municipal.

Hasta el momento se registra saldo blanco en el municipio, y se pronostica un riesgo moderado en la capital, solo en municipios cercanos a Sinaloa pueden presentar un poco más de afectación porque las condiciones son diferentes, tampoco se ha tenido la necesidad de trasladar personas a los albergues municipales.

En reunión con el Consejo Estatal de Protección Civil, y también el Municipal, se distribuyeron diferentes comisiones para estar preparados ante cualquier contingencia, en lo correspondiente a Protección Civil Municipal, comenzaron con la vigilancia, monitoreo de los cauces de los ríos, niveles de las presas, monitoreo del clima, recorridos por todo el municipio, sobre todo en fincas con riesgo de derrumbe y zonas que son calificadas como vulnerables.

También hay una estrecha comunicación con los presidentes de las juntas, en distintas localidades para que puedan tomar algunas precauciones, sobre todo para quienes viven cerca de los ríos, que puedan retirar a sus animales, como en las viviendas cercanas al Río Tunal y en La Sauceda, al igual que en la presa de Hielo, que se registra de manera normal.

El comandante señaló, que el nivel de las presas está al 100%, pero no hay riesgo mientras no llegue una avenida de agua de la sierra. El llamado a la población es limpiar sus azoteas para que no se acumule el agua y provoque humedad, sobre todo en las fincas antiguas que pueden presentar un derrumbe, también para los transeúntes se recomienda no pasar cerca de estos lugares en riesgo que están identificados con bandas amarillas y lonas.