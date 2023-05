Crece en Durango el desempleo y la informalidad

"Lamentable que el desempleo siga creciendo y con ello se abulten las cifras de personas que se dedican a la informalidad", declaro el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Durango, quien destaco la incertidumbre que tienen los empresarios formales ante una competencia desleal muy fuerte a la que enfrentan día con día.

Eduardo Rodríguez Gálvez, destacó que recientemente el Instituto Nacional de Estadística dio a conocer el crecimiento del tres por ciento que se ha tenido en materia de desempleo y un 50.4% en la informalidad, lo cual es preocupante para los empresarios que si están pagando todas sus contribuciones ante hacienda y ante el propio Infonavit y el IMSS.

Manifestó sobre la necesidad de que la economía del país mejore, ya que esto está ocasionando que muchas empresas tengan que cerrar porque les resulta incosteable, pues tienen que pagar más impuestos y más prestaciones laborales.

Si las autoridades no logran frenar el desempleo, crecerá mucha más la informalidad, pues esas personas que se quedan sin trabajo en algo se tienen que emplear y al ver que no tienen opciones optan por incursionar en la informalidad laboral.

Dijo que la informalidad no solamente implica que el trabajador no pague impuestos, esto va más allá, considerando la fuerte competencia que se desata, ya que ellos como informales abaratan su mercancía, abaratan la mano de obra, porque no tienen que pagar los impuestos como lo hacen los formales.

"Es lamentable que se presenten problemas como la inseguridad, lo cual produce incertidumbre en las empresas y poco crecimiento que ahora se refleja en el desempleo y la informalidad".

Por su parte el presidente de la Cámara de Comercio del Sector Social, Teófilo Ramírez, coincidió con el presidente de la Canacitra, al manifestar que las estadísticas del trabajo informal en Durango van en aumento, tenemos que enfrentar el pago de impuestos y la competencia desleal.

Desde el mes pasado se previa que comenzaría el cierre de comercios o el recorte de personal, porque no había ventas, y porque estaban enfrentando una competencia desleal.

Comentó que algunos de los socios de la cámara que dirige, se habían pronunciado por dejar la formalidad para entrar al comercio informal, ya que no podían competir con quienes viven en la informalidad.