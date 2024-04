¡De Durango para el mundo! Emociona el eclipse solar total

No hay fecha que no se cumpla y plazo que no se venza, este lunes 8 de abril miles presenciaron el eclipse solar total, un evento astronómico que no volverá a repetirse hasta dentro de cien años, según señalan astrónomos.

En punto de las 09:00 horas, cientos de personas comenzaron a congregarse en la plancha de la Plaza IV Centenario, donde se llevaron a cabo múltiples actividades educativas y holísticas sobre el evento astronómico más importante del año.

Se reúnen en el Centro Histórico de la ciudad cientos de duranguenses y turistas para vivir la experiencia / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

Tanto locales como extranjeros tuvieron la oportunidad de arrancar esta jornada con un ritual energético, mismo que formó parte de las actividades del último día de cartelera del Festival Ricardo Castro 2024.





Ahí, los asistentes pudieron realizarse una limpia a cargo de un chamán, quien explicó que con este tipo de eventos astronómicos se renuevan las energías en todo el mundo.

También se ofrecieron pláticas por parte de astrónomos especialistas en la materia, mismos que se encargaron de instalar telescopios para brindar una experiencia inigualable a todos los que ahí se dieron cita.

Por su parte, el Gobierno municipal entregó cerca de cinco mil lentes para vivir el fenómeno natural de manera responsable y cuidar la vista de los presentes.

En tanto, los visitantes de otros estado de la República destacaron la organización del evento y calificaron esta experiencia como “fabulosa”, así lo indicó Jesús Olvera Macías, quien viajó desde la Ciudad de México para presenciar este increíble fenómeno.

De acuerdo con el Ayuntamiento este fin de semana arribaron a esta ciudad capital cerca de 12 mil visitantes nacionales como extranjeros, por lo que se estima que la ocupación hotelera fue del cien por ciento, gracias a la difusión de Durango como una de las principales sedes para poder apreciar el eclipse.