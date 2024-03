Denuncian irregularidades en elección del sindicato de Telesecundarias

Este viernes 15 de marzo se lleva a cabo el proceso de elección de la nueva dirigencia del Sindicato de Trabajadores de Telesecundarias, sin embargo el profesor Manolo Manzanera, quien encabeza la planilla Dignidad Magisterial, denunció irregularidades durante las votaciones, ya que aseguró se inflaron las listas del personal.

“Nuestro contrato colectivo de trabajo es muy claro y dice que los trabajadores de confianza no pueden participar en ninguna planilla sindical, ni tampoco en la votación, sin embargo ayer metieron un padrón electoral que está inflado”, comentó al señalar que se integraron nombres del personal de confianza con puestos como secretarias y jefes de departamento.

Manolo Manzanera, quien encabeza la planilla Dignidad Magisterial, denunció que se integraron nombres del personal de confianza con puestos como secretarias y jefes de departamento / Fotos: Lulú Murillo / El Sol de Durango

Aseguró que la lista de votantes no se la entregaron a tiempo, pues debe ser tres días antes y a él se la dieron un día antes de la elección a las 18:00 horas, en el que se identificaron ya los nombres de las personas de confianza a quienes no se les debió dar pase para votación.





“Hablamos de la Junta Directiva de SETEL, de la Dirección General, de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información (…), tengo aquí dos personas, uno que está en la oficina de Patrimonio, Dante Idelfonso Amaya Vera, otro que está en la oficina del Almacén, que es José Antonio Flores Nájera y como ellos encontré más en el padrón electoral”, comentó el docente.

Por lo que hizo un llamado al gobernador del estado, Esteban Villegas Villarreal; al secretario general de Gobierno, Héctor Vela Valenzuela; y al secretario de Educación, Guillermo Adame, para que volteen a ver al Sistema Estatal de Telesecundarias y que sean los docentes y administrativos sindicalizados los que decidan y sea una elección transparente.

Señaló que una de las reglas de elección indica que no puede haber vehículos relacionados con la dependencia o las planillas cercanas a las casillas de votación, sin embargo la planilla contrincante no lo ha respetado, “en Guadalupe Victoria, está la maestra Yadira y la síndico municipal hostigando a la fila de votantes, parece que es una votación de Estado y no una transparente”, comentó.