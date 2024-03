Denuncian retrasos y desorganización en elecciones en Facultad de Medicina y Nutrición

Con el proceso de elección del nuevo o nueva directora o director, de la Facultad de Medicina y Nutrición (FAMEN), da inicio el año electoral para la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), en donde 10 Facultades cambiarán su directiva; en esta ocasión son tres de los contendientes registrados, quienes buscan dirigir una de las unidades académicas con mayor demanda en la Máxima Casa de Estudios del estado.

Las votaciones iniciaron con algunos retrasos, y diversas anomalías como lo mencionó el candidato Humberto Rosales Ronquillo, quien aseguró que las listas no fueron entregadas en tiempo, lo que provocó que algunos médicos residentes de la especialidad de medicina familiar no pudieran realizar su votación pues no aparecían en el padrón.

Esto fue confirmado por la residente de segundo año, Guadalupe García Camargo, quien aseguró que aunque le solicitaron su ficha de Cardex y la cédula, no se le permitió pasar a votar, explicó que conocen el caso de más de 15 personas quienes se encontraron con la misma problemática, y aseguró que dado su actividad deben regresar al lugar en donde realizan su residencia, porque lo incluso si las votaciones cierran a las 18:00 horas, no podrán regresar a votar.





La FAMEN cuenta con una plantilla cercana a los tres mil electores, de los cuales 560 son residentes, es decir, de especialidades médicas; además de 400 estudiantes de la carrera de Nutrición, además de mil 200 estudiantes de la Facultad de Medicina, más aquellos que estudian en maestría y doctorado; aunado a una planta académica de 186 docentes, más 87 administrativos aproximadamente.

El argumento fue que hubo un error en el sistema, por lo que no entregaron las listas a tiempo, sin embargo Rosales Ronquillo aseguró que apenas ayer se firmó dicha solicitud y aún así el padrón salió incompleto; por lo que esto se suma a la serie de irregularidades de las que dijo hablará una vez que culmine el proceso, pues dependiendo de los resultados se tomará la decisión de impugnar o no la elección.

Por su parte, la candidata de la Planilla Morada, María Guadalupe Porras Moreno, aseguró que pese al retraso por cuestiones de logística, el proceso fluyó en calma en donde se pidió equidad, justo y sin incidentes, “toda la comunidad universitaria somos los más interesados en que esto se lleve de forma limpia, transparente y sobre todo digna”, comentó.

Reconoció que hubo una falla en el padrón de residentes de medicina familiar, de quienes no se les proporcionó ningún documento, por lo que se hizo la solicitud y a medio día se les prometió habría una resolución.

De igual forma, la candidata de unidad, Ma. Del Carmen Rojas García, dijo que si bien se presentaron inconvenientes, estos son los que tradicionalmente pueden registrarse en cualquier proceso electoral, al tratarse de cuestiones administrativas.

Descartó la presencia de interferencia por parte de la actual directiva o bien de la Comisión Electoral de la UJED, pues se ha trabajado en coordinación con el Consejo Consultivo y todos los candidatos han estado en seguimiento del proceso de manera puntual, “todos fuimos consultados”, dijo.