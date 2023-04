Desaparición del Insabi es un fracaso más de la 4T, señala oposición

Desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) para que los servicios se brinden por el IMSS-Bienestar “es un fracaso más del Gobierno Federal y en contra de todos los mexicanos, coinciden diputados locales del PAN y PRI, además de que se presentó como el gran proyecto en el tema de salud, cuando no se cuenta ni con los medicamentos para dar atención básica", indicó la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Verónica Pérez Herrera.

La legisladora manifestó “habíamos señalado desde hace cuatro años cuando la desaparición del Seguro Popular, que era una estrategia fallida en materia de salud, y hoy el tiempo nos da la razón, estamos muy lejos de un sistema de salud al nivel de Dinamarca".

Lo más destacado del #ElPulsoDeLaSalud del martes 25 de abril de 2023 pic.twitter.com/0cUaeafu9F — Instituto de Salud para el Bienestar (@INSABI_mx) April 26, 2023

El que los servicios de salud pasen al IMSS-Bienestar, que se trasladen los servicios, es complicado porque no se tiene la infraestructura o la manera de sacar adelante las necesidades, por lo que pedimos que regrese el seguro popular, si bien pueden mejorarse cosas, al menos se garantizaban los medicamentos para diferentes padecimientos como el cáncer.

El también diputado panista Fernando Rocha, declaró “un fracaso más del gobierno federal”, el gobierno vuelve a fracasar como en economía, seguridad, educación y ahora en salud, se nos prometió un sistema de salud similar al de Dinamarca, pero hay desabasto de medicamentos, cuando el tema de la salud es de mayor importancia.

Hoy muere el INSABI, diría descanse en paz, pero no merece descansar en paz, porque fue un gran engaño, realmente jamás existió el INSABI.



El reconocer fracasos es positivo, habla de humildad, lo malo que estos fracasos costaron vidas; estos fracasos que costaron vidas a 3 mil… pic.twitter.com/zg8fjTcfOb — Diputados PAN (@diputadospan) April 26, 2023

Por su parte el diputado del PRI, Ricardo López pescador, dijo sobre el Insabi, “se nos vendió como la gran solución”, como una política de salud exitosa para cuidar la salud de todos los mexicanos y las mexicanas y ahora lo desaparecen, lo dijimos desde un inicio, jamás podría sustituir al seguro popular.

Hay que recordar que el Seguro Popular atendía a más de 20 millones de mexicanos, pero aseguraron que el Insabi, era una política exitosa en materia de salud, lamentable que este gobierno antes de concluir ya este reconociendo fracasos.

Lo sabíamos desde su creación, el INSABI fue un fracaso rotundo.



No hay medicinas y dejaron a 15 millones sin acceso a servicios de salud.



URGE corregir el rumbo, que vuelva el Seguro Popular para contar con un sistema de salud universal y gratuito.#CambiemosMéxico pic.twitter.com/BZU6lVMrVJ — Acción Nacional (@AccionNacional) April 26, 2023

Con el tema de salud no se debe experimentar, con la salud no se juega, ni se politiza, ni se debe estar haciendo ensayos, “es la salud y la vida de las personas”, lo lamentamos, pero le deseamos lo mejor, porque con la salud no se juega.