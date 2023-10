“En el tiempo que yo esté en la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso del Estado no tendremos ningún aviador” afirmó la diputada Sandra Amaya, al dar a conocer que fueron detectados 30 “aviadores” a quienes se les indemnizo de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo.

Manifestó que en el primer mes al frente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, ha logrado detectar a 30 personas que cobraban sin estar presentes en el área de trabajo, cobraban pero no trabajaban, por lo que fueron dados de baja de la nómina.

Comentó que de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, se ha indemnizado a esas personas. No queremos violentar los derechos de nadie, los hemos dado de baja de la nómina y tienen derecho a ser liquidados.

Detectan en un mes a 30 "aviadores" en el congreso de Durango / Foto: Cortesía | Congreso de Durango

"Vamos a seguir investigando para que no haya ningún aviador en el Congreso. Vamos a estar al pendiente de todos los trabajadores, que no les falte nada. Todos los lunes me reúno con los directores de departamentos y así de esa forma hemos podido detectar todas las irregularidades", declaró la legisladora.

Puntualizó que era muy importante señalar y no permitir la presencia de "aviadores", todos los colaboradores tiene que justificar su labor.

Dijo que algunas de las personas que fueron dadas de baja por no estar en sus departamentos ya tenían bastante tiempo, por ello vamos a seguir investigando para que no se presente ninguna irregularidad.

La presidenta de la Junta de Gobierno, afirmó que algunas de las personas que fueron despedidas y liquidadas, no han ido a cobrar el finiquito, "no conocemos a esas personas".

Puntualizó que se realizará una limpia en el Congreso local, porque no es justo que algunos solo estén cobrando sin trabajar. "Vamos a seguir revisando junto con Recursos Humanos, todos y cada uno de los departamentos para que todos cumplan con sus labores".

Aun no sabe sí se presentara una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, en los próximos días lo estará analizando con el resto de los legisladores, "lo que sí se seguirá haciendo es el no permitir a gente que solo cobre y no trabaje o que solo venga un rato a trabajar", finalizó.