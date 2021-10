DIF Estatal Durango propone adopción antes que el aborto

El DIF Estatal puede dar acompañamiento a las jóvenes que se encuentran en situación de embarazo no deseado, con el objetivo de que no aborten y den al menor en adopción, señaló la presidenta del organismo asistencial, Elvira Barrantes de Aispuro.

Señaló que ella está en contra del aborto, “soy pro-vida y pro-familia, me encantaría que no se votara en favor del aborto”, de ahí que el DIF Estatal puede dar acompañamiento a las jóvenes que se encuentran en situación de embarazo no deseado, desde psicológica, legal y médica.

Barrantes de Aispuro resaltó que existen muchos matrimonios que no pueden tener un hijo, “desde el momento que se gesta, lo primero que se escucha es el corazón, ahí ya hay una vida”, indicó.

Incluso con DIF han llegado menores abandonados o que han dado a luz en pasillos o corredores de colonia, “es un niño no deseado”, por ello aseguró que el organismo a su cargo arropa emocional, física y legalmente a los menores y para los padres que los reciben en adopción es una bendición enorme.

Dejó claro que este organismo asistencial cuenta con un Comité de Adopciones, en el cual está todo legal y transparente, por ello de otros estados acuden matrimonios para llevar a cabo el proceso de adopción.

Para finalizar Elvira Barrantes, invitó a las jóvenes que están en la situación de embarazo no deseado a que se acerquen al DIF Estatal para obtener acompañamiento de todo tipo y a la sociedad a pensar dos veces sobre el aborto, “porque es una vida de la que se habla”.