Diputados deben terminar con el rezago de 400 iniciativas

Al inicio de cada legislatura, los diputados pelean por obtener determinadas comisiones, pero lamentablemente en el trayecto del tiempo, muchos no hacen su trabajo de sesionar y se genera un fuerte rezago, como el que hoy se tiene de 400 iniciativas, declaró la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en la Sexagésima Novena Legislatura, Sandra Liliana Amaya Rosales.

Te puede interesar: Gina Campuzano buscará candidatura al Senado

La legisladora manifestó que ella en lo personal dejara la coordinación de algunas comisiones para que alguno de sus compañeros las presidan, ya que no tendrá el tiempo suficiente para atenderlas, considerando que ha asumido la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado.

Comentó que todas las comisiones que existen en el Congreso son importantes, todo depende del trabajo que realice el legislador al frente de ellas.

Congreso de Durango / Foto: archivo | El Sol de Durango

Indicó que como coordinadora de la Jugocopo es terminar con el rezago legislativo, el cual significa 400 iniciativas que están pendientes de resolverse. Los legisladores tenemos como único trabajo cumplir con nuestras sesiones en el Pleno y trabajar en cada una de las comisiones que se nos asignaron como diputados.

"Al inicio de la legislatura nos agarramos del chongo por tener las supuestas mejores comisiones, pero al final del día no se trabaja al cien por ciento", expresó la legisladora.

Sandra Amaya, dijo que ella sedera la comisión de Seguridad Publica, así como de Comisión de Juventud y Deportes, porque no le alcanza el tiempo luego de hacer asumido la presidencia de la Junta de Gobierno. Agregó que en Seguridad tienen siete iniciativas que no han podido ponerse de acuerdo porque tiene impacto presupuestal.

Comentó que todas las comisiones que existen en el Congreso son importantes / Foto: Cortesía | Congreso del estado de Durango

"Cada diputado debe de hacer su trabajo, no podemos tener un rezago de 400 iniciativas porque no sesionan por ello luego de que concluyan las glosas las comisiones tendrán que trabajar para bajar y retirar las iniciativas que no se vayan a procesar".

Precisó que se tiene que terminar con las 39 iniciativas que se quedaron de la pasada legislatura, se van retirar nueve iniciativas que en su momento presentó el exgobernador Aispuro Torres, pero que tendrá que hacerlo el ejecutivo las retire.

Comentó que existen iniciativas presentadas por Morena; de los Legisladores del Partido Acción Nacional, así como de los legisladores del Revolucionario Institucional.