Diputados de la Sexagésima Novena Legislatura se rigen con actual Ley Orgánica

Ante la posibilidad de que diputados de la Alianza va por Durango, conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), una vez instalados en la Sexagésima novena Legislatura, puedan derogar la reciente reforma a la Ley Orgánica del Congreso, el diputado electo por el PRI, Ricardo López Pescador, sostuvo que hoy se están analizando toda las vías para tener un relevo legislativo institucional, ante una reforma que considero inconstitucional.

Al ser entrevistado sobre la reforma que realizaron los legisladores de Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), a la Ley Orgánica del Congreso del Estado para que el partido político con mayor número de votos obtenidos en la elección a diputados asuma la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado y no quien tenga el mayor número de diputados, como era antes del 14 de agosto del presente año, el diputado priista manifestó que los legisladores están analizando todas las posibilidades constitucionales para combatirla.

A pregunta expresa de qué si una vez instalada la Sexagésima novena Legislatura pudieran derogar dicha reforma, sostuvo que agotaran todas las vías para tener un relevo constitucional, y afirmo que no desean regirse por una ley anticonstitucional que existe pero no es ética ni constitucional. Lo que deseamos es un relevo institucional para ponernos a trabajar.

Destacó que siguen tomando los cursos legislativos, porque se estarán rigiendo con la ley Orgánica del Congreso que hasta hoy existe, pues la nueva reforma no ha entrado en vigor porque no ha sido publicada en el Periódico Oficial del Estado de Durango.

“Es una reforma inconstitucional, con un contenido que no resiste ninguna revisión constitucional de cualquier órgano jurisdiccional, menos el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sabemos que los legisladores no podemos regirnos con una norma anticonstitucional por ello se agotan todas las vías y la última será no presentarnos porque así no habría corúm no tendrían mesa directiva con la cual puedan citar a los legisladores ni a los suplementes”

Con respecto a los 15 días hábiles que establece la Constitución para que sea publicada en el Periódico Oficial y entre en vigor tiene que cumplirse, la Constitución es muy clara y no tiene porque ser interpretada de ninguna forma, La letra de la Constitución es precisa, aseguro el Legislador.