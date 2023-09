Donan alrededor de dos millones de árboles a los municipios con vocación forestal

En el primer año del Gobierno estatal se logró dar en donación alrededor de dos millones de árboles principalmente a los 13 municipios con vocación forestal, informó Claudia Hernández Espino, titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Estado.

“Para todo el estado fue un año muy complejo, no nada más la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente tuvo un panorama complejo para dar inicio a los trabajos, finalmente ha sido un año de mucho aprendizaje, en el que el gobernador del estado fue muy preciso en decir que no había pretexto para no sacar adelante el trabajo” dijo.

Si bien es cierto que faltaba recurso, hay que usar el ingenio y la creatividad para hacer lo más que se puede con lo que se tiene, como fue la instrucción del gobernador, Esteban Villegas Villarreal.

Se llevó a cabo la Reforestación Social encabezada por la empresa “Prysmain Group” en Durango en el predio la Carreta, con la asistencia de más de 300 personas y la plantación de 2500 arbolitos donados por la @SRNYMA.#PrimerAñoDeEsteban #SoñamosEnGrandeCumplimosEnGrande pic.twitter.com/P5QI1RrljA — S R N M A (@SRNYMA) September 5, 2023

“En el tema de medio ambiente y conservación de recursos naturales, yo destacaría el trabajo que se hizo de manera coordinada para combatir incendios forestales con Conafor, este es un tema que por ley nos toca compartirá nosotros desde la Secretaría”, añadió.

La secretaria destacó los trabajos que se hicieron durante el primer año de Gobierno en materia de reforestación, con casi dos millones de árboles que se han dado en donación, principalmente a los 13 municipios con vocación forestal.

Por otro lado, en el tema de sanidad forestal, por la situación climatológica se tienen ubicados 40 lugares en donde han proliferado las plagas, y se han atendido en su totalidad, asimismo se han dado en donación también más de 500 plantas ricas en feromonas para que fueran colocadas en lugares donde se tenía detectada la presencia de descortezador y desfoliador.