Durango, Durango.- Enrique de la Madrid, aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México, reconoció a Durango como una tierra de oportunidades a la que le hace falta un impulso importante para aprovechar sus riquezas; “es un estado importante que necesita más desarrollo y crecimiento económico”.

En exclusiva para El Sol de Durango, De la Madrid aseguró que su lucha es por igualdad de oportunidades, por acceso a educación de calidad que se necesita hoy para competir, empleo con mano de obra calificada y herramientas para ser competitivos.

Reconoció la seguridad que hay en Durango y dijo que se tiene que mantener y cuidarla, “porque vengo de Zacatecas y como viven allá no es vida”.

Reclamó que el campo en México y Durango fue abandonado por el Gobierno federal y expuso que en el estado miles de familias productoras del campo están viviendo situaciones críticas de manutención, derivado de la sequía y la desaparición de apoyos y programas, como el que proporcionaba Financiera Rural.

Los campesinos dependen del costo de los insumos y el precio de compra de su producto, el cual no es fijo al presentar alzas y bajas en todo el año, por lo que es urgente regresar al modelo de agricultura por contrato, a fin de garantizar precio y comprador cuando termine la cosecha.

“Hoy un productor no está sembrando porque no tiene capital de trabajo para comprar las semillas, se necesita un modelo financiero que te preste para poder sembrar”, indicó De la Madrid.

Puntualizó que apoyar al campo debe ser una prioridad de Nación, para que éste produzca más, se establezcan precios competitivos y que los productores ganen bien, y que se debe aplicar la ciencia para que haya mejores semillas y mayor producción en el menor tiempo posible.

Durango necesita más desarrollo económico: De la Madrid / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

En su visita a Durango, dijo que cree “en un México de clases medias, es un país donde tenemos derecho a educación y salud de la misma calidad, en resumen un país de clases medias desde la época de Morelos, es donde no hay ni indigencia, ni opulencia, donde la gran mayoría estemos en medio, no es clasista el comentario, es simplemente la definición de un tipo de vida, nuestro progreso depende de nuestro esfuerzo”.

Confiado de ganar Enrique de la Madrid se declaró confiado de vencer en la próxima elección a un régimen de terror, que trata mal a la mujer y cuya política de abrazos y no balazos implementada por Andrés Manuel López Obrador es una “auténtica babosada”

“Solamente juntos los partidos de oposición y la sociedad, podemos trabajar sobre una alternativa para un México mejor”, reforzó.

A pregunta expresa, Enrique de la Madrid puso en claro que no se bajará de la contienda “hasta ver el final de la película. Antes no”. Asegura que debe quedar preciso a través del proceso en marcha, quién es el postulado o postulada más fuerte para encabezar los esfuerzos del Frente Amplio por México.

Indicó que si fuera Xóchitl Gálvez la ganadora, “tendrá mi apoyo, pero de momento no tengo por qué declinar”. “Serán los ciudadanos quienes nos digan al final, quién quieren que sea el candidato”, reiteró.

Con respecto a los ataques sistemáticos por parte del presidente López Obrador en las mañaneras en contra de Xóchitl Galvez, dijo que obviamente no se trata de una postura de caballeros; “pero no me extraña, porque se trata de un gobierno que está en contra de las mujeres y espero que ellas lo entienda para que analicen su voto y luego no se quejen”.

Luego, destacó que la realidad es que estamos en igualdad de condiciones Morena y el Frente Amplio y las posibilidades que tenemos de ganar son reales, “sobre todo porque el de Andrés Manuel López Obrador es un desastre de gobierno, al que todo le sale mal, porque se hace sin estudios, sin preparación, sin inteligencia”.

“Vamos a ganar porque la gente está harta y en efecto, hay un grupo importante que sigue apoyándolos, pero, solamente porque reciben recursos de una manera tan indigna de tratar a las personas con necesidades; “para todos ellos el mensaje es un claro y muy preciso, nos les vamos a quitar ni un peso, no les vamos a retirar nada, y sí al contrario, les vamos a dar más” finalizó.