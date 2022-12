El PRI no defenderá a exfuncionarios que pudieran ser culpables: Arturo Yáñez

Arturo Yáñez Cuellar, líder estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Durango, señaló que no es una cuestión de partidos, ni una defensa a una alianza política, ni es una defensa a un partido político, al referirse a la investigación que lleva a cabo la Fiscalía Anticorrupción en contra de la ex presidenta del DIF Estatal, Elvira "N".

Te puede interesar: Confía Benítez en Fiscalía Anticorrupción ante indagatoria contra exprimera dama

Enfatizó que de existir responsabilidad como personas, deberán de tener su propia defensa, pero su partido no defenderá a ningún exfuncionario que pudiera tener alguna responsabilidad.

De igual forma el priista pidió a la ciudadanía confianza en las autoridades de la Fiscalía Anticorrupción, para que así pueda tener la oportunidad de concretar la investigación; “Nuestra postura es firme, no podemos encubrir actos o responsabilidades, tendrán que ser las personas las que se defiendan", subrayó.

Así mismo el presidente estatal del PRI se refirió a la postura que asumió el Tricolor en la defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), “fue concruenguente, el PRI vela por los intereses de México, no es un no sistemático, pero en este caso la reforma electoral pretendía debilitar la democracia, eliminar al arbitro y eso no es viable”, dijo.

Local Detienen en flagrancia a exfuncionaria que robó 1.6 mdp de Finanzas de Durango

Yáñez Cuellar expuso además que el plan "B" de Morena fue un "albazo legislativo", además de un acto de venganza que puede debilitar al INE con menos de 3 mil millones de pesos en su presupuesto, además permite hacer campaña a los funcionarios y los partidos políticos pueden trasladar votos para seguir vivos.

“Morena en un acto de venganza lo debilita, por lo que el PRI sigue con la posición de defender al INE y sus tribunales, pero preocupa porque va a haber una gran reducción del recurso humano por la falta de presupuesto”, añadió.

Celebró que Movimiento Ciudadano unión a la defensa del Instituto, a fin de posicionar el mensaje que primero es México que los partidos políticos.





“El INE, tribunales y órganos electorales no desaparecen y eso es lo importante”, finalizó.