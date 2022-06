En Durango se registran entre 15 y 18 accidentes vehiculares por día

Se presentan en Durango entre 15 y 18 accidentes vehiculares por día, promedio similar al que se tenía antes de la pandemia por la Covid-19, informó Antonio Bracho director de Seguridad Pública Municipal (DMSP).

Señaló que se ha tenido la presencia de oficiales suficientes, y se ha logrado disminuir los tiempos de reacción a las llamadas de auxilio de parte de la población en accidentes, se mantienen los operativos antialcohol, el operativo rodar, y el operativo carrusel.

También se ha trabajado intensamente en la cultura de la prevención, se acude a escuelas, a empresas y medios de comunicación, sin embargo prosiguen presentándose accidentes prácticamente en toda la ciudad.

Imagen ilustrativa | Foto: cortesía | @DMSPDGO

Antonio Bracho, puntualizó que lo que realmente se requiere es que la misma ciudadanía haga conciencia al respecto; porque los accidentes siguen siendo ocasionados por excesos de velocidad, y por distractores como el uso de teléfono móvil.

“Mientras que los conductores no tomen conciencia al respecto, no va a haber autoridad suficiente para prevenir la cantidad de accidentes que se están presentando, porque tenemos un promedio de 15 a 18 accidentes diarios, que son la misma cantidad que teníamos antes de la pandemia, si bien los accidentes no se han disparado como tal, tenemos mayor cantidad de automóviles aquí en la capital”, subrayó.