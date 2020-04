En vigor decreto para disminuir presencia de la gente en la calle

El Gobernador del Estado, José Rosas Aispuro Torres informó este lunes en conferencia de prensa la puesta en vigor del decreto para disminuir la presencia de la gente en la calle.

Acompañado de funcionarios de su gabinete, el mandatario estatal explicó que la idea fundamental del decreto, es evitar conglomeraciones que pongan en riesgo la salud de cada persona, de su familia y desde luego de la sociedad en su conjunto.

Por ello –agregó- estas medidas tienen por objeto disminuir o frenar la movilidad y detener la propagación del coronavirus, cuidar la salud de los duranguenses es el objetivo de estas medidas; “quisiéramos no tener la necesidad de tomarlas, pero si no lo hacemos, sería actuar con irresponsabilidad porque vemos que el problema sigue creciendo que hoy tenemos más personas contagiadas, que hoy lamentablemente en Durango tenemos más personas que han fallecido”.

Subrayó que derivado de la situación que se ha venido presentando, ya no sólo en el ámbito local sino nacional, “nos lleva a tomar otras medidas, por eso les agradezco nuevamente a quienes han atendido este llamado; pero ante el crecimiento de estos contagios también es importante que quienes hoy no han aceptado las recomendaciones, que no han participado para disminuir la movilidad, lo hagamos, porque es por nuestro bien, es por el bien de la comunidad”.

Este decreto que emitimos lo hacemos con toda responsabilidad social y transparencia para garantizar el cumplimiento de las medidas de aislamiento; “en Durango tenemos todavía una movilidad que consideramos que es importante detenerla en este momento”.

Suece que en los últimos 15 días se han triplicado el número de personas contagiadas, el número de personas que lamentablemente han fallecido y lo que queremos es precisamente detener la propagación del virus y eso está todavía en nuestras manos.

Aispuro Torres reiteró su llamado para colaborar y atender las instrucciones de los filtros que se han colocado en todo el estado y entender que el personal que solicite información en realidad está cuidando a la comunidad, y también ellos se están exponiendo; “por eso mi reconocimiento a todas las instituciones que colaboran en esto”.

En otra parte de su intervención el Ejecutivo justificó el hecho de que el Gobierno del Estado sigue trabajando. Dijo que sí seguimos trabajando porque nuestra responsabilidad, precisamente cuidar a la a la población; por eso también agradezco al personal del gobierno del Estado que sigue realizando actividades”.

Finalmente, enfático, el Gobernador Asipuro recalcó que el Covid-19 es un problema de salud real, no es ninguna fantasía, no es ninguna leyenda, es algo que realmente no sólo está afectando la salud, está cobrando vidas “y no queremos en Durango seguir perdiendo a más personas”.