Un alto porcentaje de padres de familia tardan hasta tres meses en ponerse al corriente con el pago de colegiaturas de sus hijos en instituciones privadas; sin embargo, no ha habido registro de alumnos que tengan que abandonar la escuela debido a la complicada situación económica, informó Lucía Morales Rodríguez, presidenta de la Asociación de Escuelas Particulares.

Te puede interesar: Se debe actuar para aminorar la depresión en los estudiantes: Claudia Domínguez

Precisó que los reglamentos de algunas de estas instituciones educativas permiten la tolerancia de hasta tres meses de atraso en el pago de colegiaturas, precisamente teniendo en cuenta la situación económica por la que atraviesan muchas familias en Durango. También señaló que hay familias que tienen dos o hasta tres hijos en una escuela privada.

Escuelas particulares sin registro de deserción por adeudo de colegiaturas / Foto: Ismael Hernández | El Sol de Durango

Lucía Morales Rodríguez añadió que se tiene una estimación de 60 mil alumnos que cursan algún grado, desde preescolar hasta maestrías y doctorados, en instituciones particulares de todo el estado.

Recordó que hubo una situación de alumnos que se dieron de baja durante la pandemia, pero no fue precisamente por la situación económica, sino porque algunos no querían tomar clases desde sus casas. Sin embargo, muchos volvieron a reinscribirse una vez que concluyó la situación de emergencia.

Escuelas particulares sin registro de deserción por adeudo de colegiaturas / Foto: Archivo | El Sol de Parral

En aquel entonces, se estimó una deserción de hasta el 10 por ciento de los alumnos, pero pasada la emergencia sanitaria, muchos regresaron a sus clases.

Por último, la Presidenta de la Asociación de Escuelas Particulares señaló que no ha habido aumentos en las colegiaturas. Hay conciencia de que la situación para muchas familias no es la más afortunada, y no se han anunciado, por el momento, posibles ajustes en este sentido.