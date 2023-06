Está en riesgo la operación del Centro de Rehabilitación Integral Teletón (CRIT) en Durango, ante los adeudos que ascienden a 80 millones de pesos, de los cuales más de 60 quedaron a deberse por parte de la administración estatal anterior; a estos se suman otros 20 millones que no han pagado en los casi 10 meses que lleva la administración estatal actual, informó Gabriel López, director del Centro.

“Aquí no hay magia, si tenemos recursos lo vamos a operar y si no tenemos recursos no podemos hacerlo, es por eso que cuando la fundación Teletón va a abrir un nuevo centro, se asegura que el gobernador en turno, envíe una iniciativa al Congreso estatal para que, de aprobarse, se emita el decreto correspondiente, y con base a ese decreto hagamos los convenios con la fundación Teletón”, señaló.

Está en riesgo la operación del CRIT de la Laguna, denuncia su director / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

Dijo tener confianza en que el actual gobierno apoye al centro, ya se tuvo una primera reunión con la representación de la Secretaría General de Gobierno en la Laguna, buscando un acercamiento con el gobernador Esteban Villegas, para tratar el tema.

“Ahorita está siendo muy complicado para nosotros la operación del CRIT, ya son 10 meses de la administración actual, la fundación de alguna manera nos está apoyando de lo recaudado del Teletón anterior, pero hay que recordar que en su mayoría fue para destinar los recursos a la construcción de dos nuevos centros, uno en la montaña de Guerrero, y el otro en Mazatlán, Sinaloa, esos centros ya se están construyendo”, dijo.

Gracias a ti y a todas las personas que donaron en 2022, el sueño de construir dos nuevos Centros Teletón es ya una realidad.



Guerrero y Sinaloa están celebrando un México más incluyente.



Teletón, #OrgullosamenteTercos pic.twitter.com/4XP8zv6zRi — Teletón México (@TeletonMexico) May 17, 2023

Gabriel López, resaltó que es muy importante contar con el apoyo tanto del estado, como del municipio para poder seguir contando con todos los servicios que ahí se brindan, el objetivo es que donde se abra un CRIT nunca se cierren sus puertas.

Señaló que cada que cambian las administraciones se tienen acercamientos con los gobernantes, para sensibilizarlos y contar con su apoyo, porque es la manera en la que pueden sostenerse estos centros.

Imagen ilustrativa | Está en riesgo la operación del CRIT de la Laguna, Durango / Foto: archivo | El Sol del Centro

Gabriel López, puntualizó que ya anteriormente hubo un CRIT a punto de cerrar pero afortunadamente hubo aportaciones a tiempo del gobierno dónde se encuentra, y el de Durango sería el segundo con esta posibilidad, “los centros que no reciben aportación de su estado corren riesgo de cerrar sus puertas, porque operan con recursos de su estado”.

A sabiendas de la grave situación económica que atraviesa el estado, se ha solicitado que se aporte lo que corresponde cada mes, y así ver cómo se va manejando lo que se tiene atrás, pero se necesita empezar a tener al menos la aportación mensual del gobierno que es de aproximadamente dos millones de pesos.