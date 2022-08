Este sábado es el último día para vacunar a los niños en Durango

Gracias a la coordinación con todas las instituciones de salud la semana que termina ha sido muy productiva en materia vacunación anticovid para menores entre 5 a 11 años, ya que se han aplicado 34 mil 247 dosis y al menos 31 mil 200 de ellas en la capital del estado, señaló el gobernador de Durango José Rosas Aispuro Torres.

Te puede interesar: Comprobante de vacunación no será requisito para la inscripción en las escuelas

Durante rueda de prensa en la que estuvo acompañado del secretario de Salud, Aispuro Torres reconoció la labor conjunta que han realizado todas las instituciones de salud para lograr avanzar dentro del programa de vacunación y así proteger a la niñez que está entre la población más vulnerable.

Al recordar que este sábado es el último día para recibir la vacuna en las instalaciones de la Feria Nacional Durango (FENADU) a quienes viven en esta capital, exhortó a los padres de familia que aún no llevan a sus hijos para que lo hagan y así estén más protegidos en la cercanía del regreso a clases.

Aispuro Torres reconoció que fue una semana muy importante porque se ha avanzado en el programa de vacunación a favor de la niñez, dado que de las 34 mil 247 dosis que se han aplicado en todo el estado, en la FENADU de esta capital se concentraron 31 mil 285.

Reiteró que este sábado es el último día de la vacunación en el municipio de Durango, por lo que pueden acudir no solamente los niños de 5 a 11 años que faltan, sino también aquellas personas de otras edades que aún no lo hacen. La vacuna ha sido muy importante porque ayudó a salvar muchas vidas, pues de no haberse atendido este tema lamentablemente los resultados serían otros.

El gobernador reiteró su reconocimiento a todo el personal de salud que ha demostrado compromiso y solidaridad con la sociedad, especialmente en estos tiempos difíciles, concluyó.